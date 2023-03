Nouri wiegelt ab - neuer Anlauf bei Enochs?

Nach der Trennung von Dario Fossi ist die Trainersuche beim VfB Oldenburg in vollem Gange.

Zuletzt in Zwickau, früher in Osnabrück: Joe Enochs. IMAGO/Picture Point

Den VfB-Verantwortlichen bleibt dabei kaum Zeit, denn nach dem schwierigen Auswärtsspiel am Samstag beim VfL Osnabrück stehen für die Oldenburger in der folgenden englischen Woche die beiden Kellerduelle gegen Borussia Dortmund II und die SpVgg Bayreuth an. Einem neuen Trainer müssten zumindest einige Trainingstage eingeräumt werden, um die Mannschaft auf die richtungsweisenden Aufgaben einzustellen.

Frank Löning, der die Mannschaft auf das Spiel in Osnabrück vorbereiten soll, kann dabei keine langfristige Lösung sein. Dem bisherigen Co-Trainer von Fossi fehlt die nötige Pro-Lizenz. Neuer VfB-Trainer wird ebenfalls nicht der in der vergangenen Woche von der "Nordwest-Zeitung" ins Gespräch gebrachte Alexander Nouri. "Da gibt es von meiner Seite aus keine Ambitionen", wiegelt dieser ab.

Enochs noch bis Saisonende in Zwickau unter Vertrag

Weit oben steht auf der Wunschliste der Oldenburger weiterhin Joe Enochs. Dieser kann sich nach kicker-Informationen durchaus vorstellen, in der laufenden Saison in der 3. Liga eine neue Aufgabe zu übernehmen. Sebastian Schachten, Sportlicher Leiter des VfB, soll beim US-Amerikaner einen erneuten Anlauf genommen haben, um diesen von einem Engagement beim Tabellen-19. zu überzeugen. Hier müsste allerdings eine Regelung mit dem FSV Zwickau gefunden werden, bei dem Enochs noch bis zum Saisonende unter Vertrag steht.

Keine zwingende Bedingung für einen neuen Trainer, stellt Schachten gegenüber dem kicker klar, sei es, dass dieser dem VfB auch für eine mögliche kommende Saison in der Regionalliga eine Zusage erteile.