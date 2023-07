Nottinghams neues Tempo: Elanga kommt von Manchester United

Anthony Elanga (21) geht für seinen nächsten Schritt einen zurück: Bei Nottingham Forest ist der schwedische Angreifer erst der zweite Sommerneuzugang.

Nach dem Aufstieg in die Premier League war Nottingham Forest regelrecht in einen Kaufrausch verfallen. Das Team um den griechischen Unternehmer Evangelos Marinakis hatte den Kader kräftig umgekrempelt. Doch die Idee hinter den teuren Transfers ging auf: Der Aufsteiger aus der Championship lief mit 38 Punkten als Tabellen-16. ins Ziel ein - und ließ dabei Everton, Leicester, Leeds und Southampton hinter sich.

Nach den großen Investitionen im Sommer 2022 gehen es die Verantwortlichen in dieser Transferperiode deutlich ruhiger an: Der zuvor ausgeliehene Angreifer Chris Wood (Newcastle) wurde für rund 17 Millionen Euro fest verpflichtet, einziger echter Neuer war bis dato Verteidiger Ola Aina (FC Turin) - der ablösefrei aus der Serie A kam.

Vor der Saison 2022/23 hatte Forest alleine für Morgan Gibbs-White (Wolverhampton), Taiwo Awoniyi (Union Berlin) und Neco Williams (Liverpool) knapp 70 Millionen Euro ausgegeben. Es gab allerdings gute Gründe für Nottinghams wahnwitzige Transferpolitik. Nun, wo das Gerüst für die Zukunft steht, wird der Kader punktuell verstärkt.

Rund 17 Millionen Euro fließen an ManUnited - Henderson steht bereit

Und Anthony Elanga ist ein Stürmer, der optimal ins Konzept passt: jung, entwicklungsfähig, mit großem Potenzial. Den zwölfmaligen schwedischen A-Nationalspieler (drei Tore) stattete Nottingham mit einem Fünfjahresvertrag bis 30. Juni 2028 aus. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge fließen rund 17 Millionen Euro an Manchester United.

Elanga, der bei den Red Devils ausgebildet wurde und noch bis Sommer 2026 unter Vertrag gestanden hatte, geht in seiner Karriere also einen Schritt zurück, um voranzukommen. "Es ist der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere, es ist ein großer Schritt, und ich freue mich darauf, vor den Forest-Fans im City Ground zu spielen", wird der Angreifer auf Nottinghams Website zitiert. "Ich hatte auch andere Interessenten, aber für mich ist Nottingham Forest der perfekte Ort."

55 Pflichtspiele für die United-Profis stehen in Elangas Vita, unter Trainer Erik ten Hag hatte er allerdings einen schweren Stand. 16-mal kam Elanga in der vergangenen Premier-League-Saison zum Einsatz, stand dabei nur fünfmal in der Startelf. Auch bei vier seiner fünf Europa-League-Spiele saß er zunächst nur auf der Bank.

Einen weiteren United-Profi hat Forest übrigens längst auf dem Zettel: Der in der vergangenen Saison bereits in Nottingham geparkte Keeper Dean Henderson (18 Premier-League-Einsätze) soll für eine weitere Spielzeit ausgeliehen werden. Eine Einigung soll kurz bevorstehen.