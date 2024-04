ManCity wackelt, aber fällt nicht: Joker Haaland macht Arbeitssieg in Nottingham klar

Der fünfte Liga-Dreier in Serie fällt in die Kategorie Arbeitssieg: Manchester City hatte in Nottingham lange Probleme, die individuelle Klasse der Skyblues machte am Ende den Unterschied. Damit bleibt ManCity Spitzenreiter Arsenal auf den Fersen.

Liverpool hat am 35. Spieltag gepatzt, Arsenal in einem hitzigen North London Derby dreifach gepunktet - damit musste Manchester City als Dritter im Bunde der Titelanwärter nachziehen. Beim Gastspiel gegen den Tabellen-17. in Nottingham musste Trainer Pep Guardiola allerdings auf Foden verzichten, der in seinen letzten sechs Liga-Einsätzen acht Tore erzielte, nun allerdings krankheitsbedingt fehlte. Im Vergleich zum 4:0 gegen Brighton unter der Woche nahm Guardiola zwei Wechsel vor. Grealish und Doku ersetzten Foden und Kovacic (Bank) in der ersten Elf. Haaland saß immerhin wieder auf der Bank, nachdem er zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlte.

Die hochfavorisierten Gäste hatten von Beginn an alles andere als ein leichtes Spiel. Nottingham agierte mutig, kam schon in der ersten Minute erstmals vor das Tor von Ederson. Die erste richtige Chance gehörte zwar den Skyblues durch De Bruynes Schuss, den Forest-Keeper Sels um den Pfosten lenkte (9.), doch die Hausherren hatten in Halbzeit eins insgesamt mehr und auch bessere Chancen.

Nottingham belohnt sich nicht

Gibbs-White mit einem Freistoß über den Querbalken (12.) oder Williams mit einem von Ederson parierten Schuss aufs kurze Eck (15.) machten es für Nottingham gefährlich. City hatte erwartungsgemäß mehr Ballbesitz, den Gästen fehlte in der Offensive aber eine zündende Idee. So machte ein Standard zunächst den Unterschied. Gvardiol köpfte eine Ecke wuchtig ins kurze Eck zur Führung (32.)

Doch Nottingham blieb mutig: Wood vergab eine richtig gute Möglichkeit freistehend am Fünfmeterraum, als er über den Ball schlug (38.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff spitzelte Murillo die Kugel mit der Hacke im Getümmel nach einer Ecke knapp über die Latte (45.+3). Der Ausgleich zur Pause wäre verdient gewesen.

Das galt auch als Zwischenfazit für die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit. Wieder ließ Wood am Fünfmeterraum stehend eine richtig gute Gelegenheit aus (47.), Hudson-Odoi schlenzte den Ball am Tor vorbei (48.) und Gibbs-White zielte neben den Kasten von ManCity (51.), den nun Ortega Moreno für den zur Pause angeschlagen ausgewechselten Ederson hütete.

Joker Haaland sorgt für die Entscheidung

Kurz nach der Pause schwamm ManCity gewaltig, doch wieder belohnte sich Nottingham nicht für die gute Phase. Das sollte sich rächen. Die Gäste kamen wieder besser in die Partie, in der 62. Minute feierte Haaland nach zuvor zwei Spielen Pause sein Comeback. Und nur neun Minuten später sorgte der Norweger für die Entscheidung.

De Bruyne schickte den Joker in den Strafraum, Haaland wackelte Murillo aus und schob an Forest-Keeper Sels vorbei zum 2:0 ein (71.). Anschließend schaffte es Nottingham nicht mehr, sich aufzubäumen. Abgesehen von einem Distanzschuss von Hudson-Odoi, den Ortega Moreno aus dem langen Eck wischte (87.), passierte nicht mehr viel. Stattdessen war City nun wieder ballsicher, nistete sich in der gegnerischen Hälfte ein und brachte die Partie kontrolliert zu Ende.

Damit bleibt ManCity dem Tabellenführer Arsenal auf den Fersen. Der Rückstand beträgt nur einen Punkt - und das Team von Guardiola hat ein Spiel weniger. Nächste Woche Samstag geht es zuhause gegen die Wolverhampton Wanderers (18.30 Uhr). Das weiterhin abstiegsbedrohte Nottingham muss ebenfalls am Samstag bei Schlusslicht Sheffield United ran (16 Uhr).