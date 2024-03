Darwin in der Nachspielzeit: Liverpool schlägt tapferes Nottingham spät

Durch einen Last-Minute-Treffer von Darwin Nunez besiegte der FC Liverpool ein tapfer kämpfendes Nottingham Forest und feierte drei wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft.

Letztmals im Jahr 1984 konnte der FC Liverpool einen Premier-League-Auswärtssieg in Nottingham feiern, diese Serie wollte das Team von Jürgen Klopp endlich beenden. Von Beginn an entwickelte sich aber eine schwere Partie für den als Tabellenführer in den 27. Spieltag gestarteten LFC. Nottingham, bei denen Trainer Nuno Esperito Santo mit Sels, Omobamidele, Dominguez und Hudson-Odoi auf vier frische Kräfte im Vergleich zur 0:1-FA-Cup-Niederlage gegen Manchester United setzte, machte von Beginn an Druck.

Origi meldete Nottingham in Spielminute 15 erstmals an, sein Schuss aus der zweiten Reihe rauschte nur knapp am Tor der Reds vorbei. Liverpool, das die Partie ebenfalls mit vier Neuerungen (Konaté, Robertson, Mac Allister und Luis Diaz) nach dem 3:0-Erfolg gegen Southampton in die Partie gegangen war, tat sich zunächst schwer und musste sich bei Schlussmann Kelleher bedanken, nicht zurückzuliegen. Der Ire parierte im Eins-gegen-Eins stark gegen Elanga (25.).

Omobamidele rettet auf der Linie

Erst im Anschluss kamen auch die Reds besser in die Partie: Luis Diaz hatte die erste große Chance auf die Führung. Seinen Schuss aus kurzer Distanz lenkte Innenverteidiger Murillo gerade noch über die Latte (28.). So ging es torlos in die Pause.

Nach Wiederanpfiff hatte Robertson dann die nächste Möglichkeit zur Führung: Der Linksverteidiger nahm eine unfreiwillige Ablage von Dominguez direkt, auf der Linie rettete aber Omobamidele für Forest (50.).

Bei den Hausherren brachte die Hereinnahme vom Ex-Berliner Awoniyi neuen Schwung in die Offensive, nur kurz nach seiner Einwechslung in der 65. Minute war der Nigerianer an der nächsten guten Gelegenheit für die Hausherren beteiligt. Nachdem der Stürmer einen Ball im Strafraum gesichert hatte, bediente Toffolo den freistehenden Elanga, der aus neun Metern knapp am Tor vorbeizielte (66.).

Mit der letzten Aktion: Darwin köpft Liverpool zum Sieg

Zehn Minuten später zog Diaz zu einem Sprint von seinem linken Flügel an und suchte nach einem Doppelpass den Abschluss aus rund 18 Metern. Diesen setzte der Kolumbianer aber knapp neben den Pfosten (76.). In der Schlussphase drückten die Reds noch einmal auf den Lucky Punch, Forest-Schlussmann Sels hielt mit einem tollen Reflex die Null. Murillo hatte eine Ecke unfreiwillig aufs eigene Tor abgefälscht, doch sein Keeper parierte aus kurzer Distanz stark (90,+5). Als alles schon nach einem Punktgewinn für Nottingham aussah, traf Darwin Nunez dann Mitten ins Herz der "Tricky Trees". Nach einer Ecke hätte Hudson-Odoi die Kugel eigentlich klären können, doch der ehemalige Leverkusener verlor die Kugel an Mac Allister. Dessen folgende Flanke fand den Kopf von Darwin, der aus kurzer Distanz einnickte (90.+9).

So fuhren die Reds am Ende doch noch den wichtigen Auswärts-Dreier ein, durch den auch die lange Sieglos-Serie Liverpools in Nottingham vorüber war. Nottingham Forest ist am kommenden Sonntag (15 Uhr) wieder in Aktion, dann steht das Gastspiel in Brighton an. Liverpool trifft am Donnerstag (18.45 Uhr) im Achtelfinale der Europa League auf Sparta Prag.