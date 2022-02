Nottinghams nächster Coup: Forest schmeißt auch Leicester raus

Nachdem in der 3. Runde des FA Cups bereits der FC Arsenal Nottingham Forest zum Opfer gefallen war, ließ der Zweitligist in der 4. Runde direkt die nächste Überraschung folgen und warf nun auch Leicester City aus dem Pokal.

Leicester City, von Brendan Rodgers im Vergleich zum 1:1 gegen Brighton mit Iheanacho, Ndidi und Ward für Daka, Dewsbury-Hall und Schmeichel ins Rennen geschickt, präsentierte sich zunächst etwas gefährlicher als der Zweitligist. Iheanacho (7.) und Leipzig-Leihgabe Lookman (12.) vergaben aber Möglichkeiten auf eine frühe Führung, ehe sich das Blatt zu Gunsten Forests wendete.

Der Underdog machte erstmals in der 20. Minute auf sich aufmerksam, als Davis einen sehenswerten Abschluss an die Latte setzte. Ein Kracher mit nachhallender Wirkung für Nottingham, das nur wenige Minuten später durch Zinckernagel mit 1:0 in Führung ging (23.). Noch bevor Leicester sich in der Folge wieder richtig sortiert hatte, legte Eigengewächs Johnson keine 60 Sekunden später das 2:0 in Folge eines groben Schnitzers von Amartey nach (24.).

Leicester kontert Nottinghams neun Minuten

Die Foxes zeigten sich sichtlich geschockt und mussten den Rückstand erstmal verarbeiten. Die "Tricky Trees" nutzten dies und legten bis nach Ablauf der ersten halben Stunde ein Powerplay aufs heimische Parkett, das im 3:0 durch Kapitän Worrall mündete (32.). Noch vor dem Pausenpfiff konnte das zwischenzeitlich nahezu chancenlose Leicester allerdings zurückschlagen, als Iheanacho einen Patzer Sambas dankend annahm (40.).

Nach dem Seitenwechsel fuhren die Hausherren einen Gang herunter und verlagerten sich auf Umschaltmomente. Leicester gelang es aber zu selten, Chancen wie die von Maddison herauszuspielen, der in der 54. den Anschlusstreffer knapp verpasste. Wenige Zeigerumdrehungen später besorgte der aufgerückte Rechtsverteidiger Spence die Entscheidung zu Gunsten der Gäste, indem er einen Doppelpass mit dem auffälligen Zinckernagel cool an Ward vorbei im langen Eck unterbrachte (61.).

Zahnlosen Foxes fehlt der Punch

In der Folge gelang es den Gästen nahezu gar nicht mehr, Samba im Tor Nottinghams vor größere Aufgaben zu stellen. Erst in der 82. Minute versuchte sich Amartey nochmal aus der Distanz, ehe die Foxes - die nach einer guten Stunde einen Handelfmeter hätten zugesprochen bekommen müssen (67.) - schließlich in der Nachspielzeit in Person des eingewechselten Ricardo Pereira mit dem letzten Abschluss der Partie erneut den zweiten Treffer verpassten (90.+2).

Wiedergutmachung können die insgesamt diese Saison etwas hinter den Erwartungen zurückbleibenden Mannen von Brendan Rodgers am Donnerstag leisten. Leicht wird dies aber nicht. In der Premier League wartet immerhin der FC Liverpool. Nottingham darf sich mit dem Aufwind zweier Pokal-Siege gegen Erstligisten in Folge bereits am Mittwoch in der Championship bei den Blackburn Rovers versuchen.