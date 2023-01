Aurier macht's besonders schön: Nottingham trotzt Chelsea ein Remis ab

Die Champions-League-Region rückt für den FC Chelsea immer weiter in die Ferne. Beim abstiegsbedrohten Aufsteiger Nottingham Forest kamen die Blues trotz eigener Führung nicht über ein 1:1 hinaus und haben nun schon sieben Punkte Rückstand auf Platz vier.

Nottinghams Trainer Steve Cooper brachte nach dem 0:3 gegen Manchester United zwei Neue: Henderson, der als ManUnited-Leihgabe gegen die Red Devils nicht hatte spielen dürfen, hütete anstelle von Hennessey wieder das Tor der Tricky Trees, während vorne Gibbs-White den versetzten Lingard (Muskelprobleme) vertrat.

Auf der anderen Seite verzichtete Chelsea-Coach Graham Potter im Vergleich zum 2:0 gegen Bournemouth mit einer Ausnahme (Azpilicueta ersetzte den verletzten James) auf personelle Wechsel. Das bedeutete auch, dass Aubameyang erneut auf der Bank saß und Havertz wieder im Sturmzentrum startete.

Der 23-jährige Deutsche erlebte dann ein Spiel, in dem seine Mannschaft drückend überlegen war, sich anfangs aber schwertat, zu Chancen zu kommen. Zwar verbuchte Mount schon in der zweiten Minute den ersten nennenswerten Abschluss, doch sollte der eine Zeit lang der einzige bleiben.

Bolys missglückter Hackeneinsatz

Nottingham verspürte keinen Drang, mitzuspielen, vielmehr agierten das Kellerkind aus einer massierten Deckung heraus und hoffte auf gelegentliche Konter - wie etwa in der 14. Minute, also Johnson Keeper Kepa prüfte.

Kurz darauf eilte den Blues jedoch Glücksgöttin Fortuna zu Hilfe: Pulisics Flanke von links beförderte Boly mit einem verunglückten Hackeneinsatz an die Latte, der Ball landete direkt vor den Füßen von Sterling - und schon stand es 1:0 (16.).

Die Führung resultierte zweifellos aus einer glücklichen Fügung, verdient war sie aber allemal. Eine kleine Statistik drückte das mehr als deutlich aus: Chelsea hatte nach einer halben Stunde eine Passquote von 93 Prozent (214 von 230 Pässen waren angekommen). Zum Vergleich: Nottingham hatte zu diesem Zeitpunkt überhaupt erst 68 Pässe gespielt.

Mit dem 1:0 ging es in die Pause, was auch daran lag, dass sich die Londoner trotz 80 Prozent Ballbesitz in Hälfte eins mit Ergebnisverwaltung und Spielkontrolle begnügten und gegen offensiv harmlose Tricky Trees nicht auf das nächste Tor drängten.

Forest macht Dampf

Nach Wiederanpfiff zeigte sich Nottingham stark verbessert, auf einmal spielten die Gastgeber mutig und mit Elan nach vorne - und der Ausgleich wirkte zum Greifen nahe. Allerdings agierte Johnson zu eigensinnig (49.) und Gibbs-White hatte mit seinem Lattenkracher Pech (54.), sodass Chelseas Führung hielt.

In der 63. Minute war es aber so weit: Havertz' missglückte Kopfballabwehr bei einem Eckball der Gegner landete bei Boly, der zu Aurier am linken Fünfereck köpfte. Der Franzose machte es dann sehr schön, indem er den Ball mit der Brust annahm und in einer fließenden Bewegung per Seitfallzieher zum vielumjubelten 1:1 in die Maschen jagte.

Chelsea war kaum mehr wiederzuerkennen, die Souveränität aus dem ersten Durchgang war flöten gegangen, während sich Fehler häuften - die Gäste wirkten auf einmal nervös. Ganz im Gegensatz zu Forest, das Rückenwind spürte und immer wieder Gefahr ausstrahlte.

Erst in der Schlussphase schien sich Chelsea wieder gefangen zu haben, die Gäste übten in dieser Phase wieder mehr Druck aus - vor allem über die rechte Seite. Allerdings kam der finale Ball hüben wie drüben nicht mehr an, sodass es unter dem Strich beim Remis blieb.

Für Nottingham steht am Mittwoch (20.30 Uhr) bei Schlusslicht Southampton ein "Sechs-Punkte-Spiel" an, während Chelsea tags darauf an der Stamford Bridge das Highlight gegen Manchester City (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker) vor der Brust hat.