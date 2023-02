Notrufsäulen: Braucht die noch jemand?

Immer noch stehen sie am Rand der Autobahnen, bleiben im Handy-Zeitalter jedoch weitgehend unbeachtet: Die orangefarbenen Notrufsäulen. Dabei gibt es Situationen, in denen die Telefone durchaus noch gebraucht werden. Was dann zu tun ist:

Notrufsäule: Noch immer nicht unverzichtbar. GDV