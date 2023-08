"Notoperation": Guardiola fehlt Manchester City wochenlang

Manchester City muss vorerst ohne Cheftrainer Pep Guardiola auskommen. Dessen kurzfristig durchgeführte Rückenoperation hatte sich wohl abgezeichnet.

Meistens fallen Spieler nach Operationen für mehrere Wochen aus, bei Triple-Sieger Manchester City hat es nun Cheftrainer Pep Guardiola erwischt. Der 52-jährige Katalane hat sich in Barcelona einem operativen Eingriff am Rücken unterzogen, wie die Skyblues am frühen Dienstagnachmittag verkündeten.

"Er leidet schon eine Weile unter schweren Rückenschmerzen", kommunizierte der Klub in der offiziellen Mitteilung, "und hat sich nun einer Notoperation unterzogen, die von Dr. Mireia Illueca durchgeführt wurde."

Assistent Lillo übernimmt

Die Operation sei "ein Erfolg" gewesen, so ManCity, das auch das weitere Vorgehen schilderte. Guardiola werde sich nun in Barcelona erholen und rehabilitieren. In seiner Abwesenheit übernimmt Guardiolas zu den Skyblues zurückgekehrter Assistenztrainer Juanma Lillo die Aufgaben des wohl besten Coaches der Welt. Dazu zählen in erster Linie die Leitung des Mannschaftstrainings sowie die Chefrolle bei Spielen an der Seitenlinie.

Guardiola wird nach der kommenden Länderspielpause zurückerwartet, sodass Lillo voraussichtlich Manchesters Spiele bei Sheffield United (Sonntag, 27. August) und die Heimparte gegen den FC Fulham (Samstag, 2. September) coachen wird. Weiter geht es anschließend mit dem Gastspiel in London gegen West Ham (Samstag, 16 Uhr) - in knapp vier Wochen könnte Guardiola also wieder an der Seitenlinie stehen.

Der im Vorjahr alles überragende Triple-Sieger ist mit zwei Siegen in die neue Premier-League-Saison gestartet. Auf das ungefährdete 3:0 bei Aufsteiger FC Burnley folgte ein ebenso souveräner 1:0-Sieg zu Hause gegen den starken Tabellenführer des 1. Spieltags, Champions-League-Teilnehmer Newcastle United. Im europäischen Supercup gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla haben die Skyblues bereits den ersten Titel der Saison eingefahren.