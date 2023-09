Not-Leihe Borré? "War selbst nach dem Füllkrug-Transfer gar nicht möglich"

Den 4:0-Heimsieg gegen Mainz verfolgte Rafael Borré noch in Zivil, nun fliegt der Kolumbianer erst einmal zur Nationalmannschaft. Der Werder-Plan mit dem Neuzugang.

Der Leih-Wechsel am Freitag wurde aus Frankfurt über die Bühne gebracht, erst am Samstag reiste Eintracht-Stürmer Rafael Borré nach Bremen, um sich im Stadion erstmals im Werder-Trikot ablichten zu lassen. Am Nachmittag begutachtete er dort den 4:0-Erfolg gegen Mainz 05 noch vor der Tribüne aus, nach dem Spiel fand er sich dann auch bei seinen neuen Mitspielern in der Kabine ein.

Ein näheres Kennenlernen muss jedoch vorerst ebenso noch verschoben werden wie die Eingewöhnung des Kolumbianers. Borré reist nun direkt wieder ab zu den zwei Länderspielen gegen Venezuela und Chile; letzteres wird am 13. September ausgetragen. Am Tag darauf wird Borré dann zurück an der Weser erwartet - drei Tage vor dem nächsten Ligaspiel in Heidenheim, wo der 27-Jährige erstmals zum Bremer Kader gehören soll.

Werders Füllkrug-Ersatz: "Manchmal gehen Türen auf"

Sicherlich nicht optimal, um sich bei seinem neuen Klub schnellstmöglich zurechtzufinden, doch "das gehört dazu", sagt Werder-Coach Ole Werner: "Wir wollen gute Spieler haben und dann besteht auch die Gefahr, dass sie für ihr Land spielen." Bis kurz vor Ende der Transferphase erschien eine Verpflichtung des Frankfurter Angreifers als Ersatz für den am Donnerstag nach Dortmund abgegebenen Niclas Füllkrug ohnehin "nicht erreichbar", wie Leiter Profifußball Clemens Fritz nun ausführte: "Selbst nach dem Füllkrug-Transfer war das noch gar nicht möglich gewesen. Aber manchmal gehen hinten heraus Türen auf, mit denen du nicht rechnest - und dann kannst du sowas noch umsetzen."

Deshalb wies Fritz auch einen von ihm aufgeschnappten Begriff deutlich zurück: "Es war keine Not-Leihe". Werder hatte sich am Freitag mit der Eintracht auf ein solches einjähriges Geschäft ohne Kaufoption geeinigt - das man in Frankfurt wenige Stunden später wiederum noch bereuen sollte. Dass Borré beim Bremer Ligakonkurrenten zuletzt jedenfalls nur Ersatz gewesen ist, empfindet Fritz nicht als Malus: "Er hatte auch einen Stürmer vor sich, der gerade für über 90 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain gewechselt ist." Zumal der 42-Jährige auch auf die über 40 Einsätze in der Vorsaison hinwies - trotz Randal Kolo Muani.

Werner über Borré: "Einer, der sich aufopfert"

Nach seinen eingeholten Erkundigungen schwärmt Werder-Coach Werner bereits ebenfalls von dem Neuzugang: "Nach allem, was wir gehört haben, ist er ein totaler Teamplayer. Einer, der sich für eine Mannschaft aufopfert. Der auch in einer Phase, als er nicht gespielt hat, sehr angesehen in der Kabine war und der, wenn er auf dem Platz stand, immer alles gegeben hat. Das ist extrem wichtig." Sportlich arbeitete Borré aggressiv gegen den Ball, könne "eine Abwehr die ganze Zeit beschäftigen", dazu sei er ein sehr "umtriebiger und unbequemer Stürmer", so der 35-Jährige: "Im Nachhinein sind wir sehr froh, dass die Tür für die Verpflichtung noch mal aufgegangen ist, 24 Stunden vorher hätten wir das nicht gedacht."