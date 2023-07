Not im rechten Rückraum: THW von schwerer Pabst-Verletzung "hart" getroffen

Dem THW Kiel brechen die Alternativen im rechten Rückraum weg: Wie der deutsche Rekordmeister am Montag mitteilte, muss er mehrere Monate auf seinen Youngster Henri Pabst verzichten.

Der 19 Jahre alte Rückraumspieler hatte sich am Sonntag bei der WM-Generalprobe der deutschen U-19-Nationalmannschaft (43:30 gegen Island) in Lübeck schwer verletzt. Vom 2. bis 13 August kämpfen die DHB-Junioren in Kroatien um die interkontinentale Krone. In Gruppe G, die in der kroatischen Küstenstadt Opatija ausgespielt wird, trifft Deutschlands U 19 auf Argentinien, Saudi-Arabien und die USA. Dabei wollen die Junioren der U-21-Nationalmannschaft nacheifern, die Anfang Juli den WM-Titel im eigenen Land gewann.

Definitiv nicht mithelfen kann Kiels Linkshänder Pabst. Denn: THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries diagnostizierte nach einer MRT-Untersuchung eine Fraktur des rechten Sprunggelenks mit Beteiligung der vorderen Syndesmose. Der Bruch wird am Dienstag vom Sprunggelenks-Spezialisten Dr. Jan Hennings im Mare-Klinikum operiert.

"Bei normalem Heilungsverlauf kann Henri voraussichtlich in fünf Monaten wieder spielen", prognostiziert Dr. Pries. Die schwere Verletzung ist in doppelter Hinsicht bitter: Einerseits wollte Pabst nach den gesammelten Erfahrungen in der vergangenen Saison mit insgesamt 27 Einsätzen und sechs Toren bei den Profis den nächsten Entwicklungsschritt beim THW machen.

Wernsdorf Madsen kommt erst 2024

Andererseits plagen den Rekordmeister und amtierenden Titelträger im rechten Rückraum ohnehin Personalsorgen: Routinier Steffen Weinhold wird nach einer Schulter-Operation noch länger fehlen. Gut möglich, dass die "Zebras" nach der Pabst-Hiobsbotschaft noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden, um Harald Reinkind auf halbrechts zu entlasten. Der Transfer von Champions-League-Torschützenkönig Emil Wernsdorf Madsen (22), der genau diese Position bekleidet, geht erst im Sommer 2024 über die Bühne.