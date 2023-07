Noß spielt beim Grazer AK vor

Conor Noß wird Borussia Mönchengladbach Richtung Österreich verlassen. Der 22-Jährige absolviert ab nächster Woche ein Probetraining beim Grazer AK.

Der kicker hatte bereits berichtet, dass Noß in Gladbach vor dem Absprung steht und zum Kreis der Interessenten auch der Grazer AK gehört. Jetzt ist die Entscheidung gefallen, der Mittelfeldspieler wagt den Sprung nach Österreich: Informationen des kicker decken sich mit einem Bericht der "Kleinen Zeitung", wonach Noß ab Montag zur Probe beim Grazer AK trainiert.

Die Borussia will dem Eigengewächs keine Steine in den Weg legen und lässt Noß, der noch bis 2024 unter Vertrag steht, ziehen. Der Mittelfeldmann, der für Borussias U 23 in der vergangenen Saison in der Regionalliga West 22 Spiele bestritt (sechs Tore), möchte auf höherem Niveau Einsatzzeiten sammeln und orientiert sich deshalb neu. Interesse bestand auch aus der deutschen 3. Liga sowie von weiteren Klubs aus dem Ausland. Am Ende fiel die Entscheidung zugunsten des Grazer AK, der in der vergangenen Spielzeit den Aufstieg in die österreichische Bundesliga knapp verpasst hat.

Historisches Bundesligadebüt im November 2021

Noß feierte am 20. November 2021 sein Bundesligadebüt. Beim 4:0 gegen Greuther Fürth am 12. Spieltag verhalf ihm der damalige Cheftrainer Adi Hütter zu den ersten Spielminuten im Oberhaus. Noß schrieb damals Geschichte: Er war der erste Ire, der für Gladbach in der Bundesliga gespielt hat. Unter Hütter kam er in der Saison dann insgesamt dreimal in der Bundesliga zum Einsatz.

Unter Hütter-Nachfolger Daniel Farke folgte der nächste Schritt nicht. Es kam kein weiteres Pflichtspiel bei den Profis mehr hinzu. Viermal stand er zumindest im Bundesligakader, einmal war er im DFB-Pokal mit dabei, doch die Einsatzzeiten sammelte Noß nur in Borussias U23. Jetzt will Noß mit dem Wechsel ins benachbarte Ausland die Karriere wieder voranzutreiben.

Mit Noß verlieren die Borussen ein waschechtes Fohlen. Als Achtjähriger wechselte der in Düsseldorf geborene Noß von den Sportfreunden Vorst in den Fohlenstall. Von der U 9 an durchlief er bei der Borussia dann alle Jugendmannschaften.