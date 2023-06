Noß in Gladbach vor dem Absprung

Seit 2009 trägt Conor Noß (22) das Trikot von Borussia Mönchengladbach. Unter Adi Hütter erfüllte sich für den Offensivmann der Traum vom Bundesligadebüt. Nun steht das Eigengewächs vor dem Absprung.

Kam in der abgelaufenen Saison nur in der Regionalliga für Mönchengladbach II zum Einsatz: Conor Noß. IMAGO/Revierfoto

Conor Noß hat Geschichte geschrieben bei Borussia Mönchengladbach. Was für immer bleiben wird: Noß ist der erste Ire, der für Gladbach in der Bundesliga gespielt hat. Am 20. November 2021 feierte der offensive Mittelfeldspieler sein Debüt im Oberhaus, beim 4:0 gegen Greuther Fürth am 12. Spieltag der Saison 2021/22. Adi Hütter hieß Borussias Cheftrainer damals. Es war die Zeit, als der Durchbruch greifbar nah schien. Unter dem Österreicher durfte Noß in der Bundesliga insgesamt dreimal ran.

Aber: Der nächste Schritt folgte nicht. Unter Hütter-Nachfolger Daniel Farke kam kein weiteres Pflichtspiel bei den Profis mehr hinzu. Viermal stand er zumindest im Bundesligakader, einmal war er im DFB-Pokal mit dabei, doch die Einsatzzeiten sammelte Noß in Borussias U 23, für die er in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga West 22 Spiele (sechs Tore) absolvierte. Statt noch kürzer ist der Weg in die Bundesliga wieder weiter geworden. Nicht gerade das, was sich man sich als Spieler mit Anfang 20 so vorstellt.

Mehrere Vereine aus der 3. Liga und dem Ausland zeigen Interesse

Inzwischen stehen die Zeichen sogar auf Abschied. Noß will auf höherem Niveau Einsatzzeiten sammeln. Der kicker weiß: Noß und seine Berateragentur B360 Sports befinden sich auch schon in Gesprächen mit anderen Klubs. Mehrere Vereine aus der deutschen 3. Liga zeigen Interesse, in Österreich besteht Kontakt unter anderem zum Grazer AK, im Ausland beschäftigen sich weitere Klubs mit dem Gladbacher Eigengewächs. An Möglichkeiten, um außerhalb des Borussia-Parks die Karriere voranzutreiben, mangelt es Noß nicht. "Wir sprechen zurzeit mit interessierten Vereinen und der Borussia. Wir arbeiten an einer guten Lösung für Conor", bestätigt Kilian Falk von B360 Sports gegenüber dem kicker. Der Vertrag von Noß in Gladbach läuft 2024 aus.

Es sieht danach aus, als ob die Borussia demnächst ein waschechtes Fohlen verlieren wird. Als Achtjähriger wechselte der in Düsseldorf geborene Noß von den Sportfreunden Vorst in den Fohlenstall. Von der U 9 an durchlief er bei der Borussia dann alle Jugendmannschaften. Und wie es Tradition ist, hängt seit Ende 2021 auch das Trikot mit der 34, das Noß bei seiner Bundesligapremiere gegen Greuther Fürth getragen hat, im Kabinengang des Borussia-Parks. Dort sind alle Talente aus dem Fohlenstall verewigt, die seit dem Umzug ins neue Stadion 2004 ihren Pflichtspieleinstand bei den Profis gegeben haben. Noß war damals der 27. Spieler.