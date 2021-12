CR7 wieder entscheidend: Minimalistisches United unter Rangnick weiter erfolgreich

Manchester United hat im zweiten Ligaspiel unter Ralf Rangnick das zweite 1:0 eingefahren. Die Red Devils taten sich gegen Schlusslicht Norwich über weite Strecken schwer, konnten sich aber mal wieder auf Cristiano Ronaldo verlassen.

Im zweiten Ligaspiel unter seiner Leitung setzte Ralf Rangnick - anders als noch unter der Woche in der Champions League gegen die Young Boys Bern - beim Schlusslicht aus Norwich wieder auf seine Stammelf, vorne wirbelten Bruno Fernandes, Sancho, Rashford und Cristiano Ronaldo gegen die Canaries.

Wobei wirbeln in der ersten Halbzeit nicht ganz zutraf. Die Gastgeber, bei denen in Kabak (Ex-Schalke), Rupp (u.a. Ex-Hoffenheim), Sargent (Ex-Bremen) und Pukki (Ex-Schalke) vier ehemalige Bundesliga-Spieler auf dem Rasen standen, griffen immer wieder frech an, pressten recht hoch und machten den Red Devils so das Leben schwer.

Unangenehme Canaries - CR7 verpasst die Führung

Die Rangnick-Elf fand kaum Mittel, einzig ein abgefälschter Freistoß von Alex Telles an den Querbalken (15.) sorgte in der ersten halben Stunde für etwas Gefahr, auf der anderen Seite war Pukki zu überrascht (29.), ansonsten hätte es für de Gea eng werden können.

Das Angriffsspiel von United war etwas ideenlos, da die meiste offensive Aktivität durch Einzelaktionen entstand. Der einzige gelungene Spielzug mündete dennoch beinahe in die Führung, als Cristiano Ronaldo Kabak und Giannoulis vorbeigrätschen ließ, mit links aber Krul nicht überwinden konnte (38.). Da Krul im Anschluss auch Maguires Kopfball parieren konnte (45.+1), ging es torlos in die Katakomben.

Norwich vergibt aussichtsreiche Chancen - dann kommt CR7

Personell veränderten beide Trainer zur Pause nichts, doch das Spiel veränderte sich. Denn plötzlich waren die Canaries sogar das bessere Team, Placheta (48.) und Pukki (57.) verpassten aber die Überraschung für den Underdog.

Von United kam offensiv eigentlich nichts - dann aber machte einmal mehr CR7 den Unterschied. Aarons packte den 36-Jährigen bei einer Hereingabe hart, Ronaldo fiel und bekam den Elfmeter. Der Portugiese trat selbst an und ließ Krul keine Chance - 1:0 (75.).

Norwich steckte nicht auf und hatte durch Kabak (78.) und Gilmour (83.) zwei weitere gute Möglichkeiten, doch es sollte für das Schlusslicht der Premier League einfach nicht sein. Trotz ansprechender Leistung ging die Dean-Truppe leer aus. ManUnited zeigte offensiv wenig, holte unter Rangnick aber bereits das zweite minimalistische 1:0 in Folge. Am Dienstag (20.30 Uhr) gastieren die Red Devils beim nächsten Aufsteiger in Brentford.