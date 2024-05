Norwich City trennt sich von Wagner

David Wagner ist nicht mehr länger Trainer von Norwich City, der 52-Jährige muss seinen Stuhl räumen. Auch Assistent Christoph Bühler wird den Verein verlassen, wie Norwich am Freitag bekanntgab. "David hat während seiner gesamten Zeit als Cheftrainer von Norwich City mit Klasse und Würde agiert, aber wir sind der Meinung, dass es nun an der Zeit ist, in eine andere Richtung zu gehen", sagte der Sportliche Leiter Ben Knapper. Norwich war am Donnerstag im Halbfinale der Qualifikationsrunde zum Aufstieg in die Premier League an Leeds United gescheitert.