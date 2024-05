Norwich City trennt sich nach verpasstem Aufstieg von Wagner

Norwich City hat aus dem verpassten Aufstieg in die Premier League die Konsequenzen gezogen und Cheftrainer David Wagner entlassen.

Enttäuschung pur: David Wagner nach der klaren Pleite in Leeds. IMAGO/Focus Images

Es war wohl auch das "Wie", das den Verantwortlichen zu denken gab. Im Halbfinalhinspiel der Quali-Runde war Norwich City gegen Leeds nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. Am Donnerstag, bei der Partie in Leeds, ging dann gar nichts mehr. Mit 0:4 unterlag die Wagner-Elf. Leeds, das trotz 90 Zählern in der Championship nur Dritter wurde, zog damit ins Finale im Kampf um das lukrative letzte Premier-League-Ticket ein, den Gegner ermitteln am Freitagabend der FC Southampton und West Bromwich Albion. Ihr Ticket bereits sicher haben Meister Leicester City und der Zweite Ipswich Town.

Neben Wagner muss auch Assistent Christoph Bühler die Canaries verlassen. "David hat während seiner gesamten Zeit als Cheftrainer von Norwich City mit Klasse und Würde agiert, aber wir sind der Meinung, dass es nun an der Zeit ist, in eine andere Richtung zu gehen", ließ sich der sportliche Leiter Ben Knapper in einer Vereinsmeldung zitieren.

Den direkten Aufstieg hatte Wagner mit Norwich klar verpasst, als Tabellensechster rutschte der Klub gerade noch in die K.-o.-Runde. Aus den letzten drei Spielen in der Championship holte Norwich nur noch zwei Zähler, der Trend sprach also schon vor den Duellen mit Leeds nicht mehr für den Trainer.

Für den 52-Jährigen war es bereits die zweite Trainerstation in England. Nach seinem Engagement bei Borussia Dortmund II mit dem Aufstieg in die 3. Liga 2013 und dem Abstieg im Jahr 2015 führte er Huddersfield Town 2017 in die Premier League und schaffte im Folgejahr den Klassenerhalt. Im Januar 2019 trennten sich aber nach einer längeren Durststrecke die Wege. Über Schalke 04 und Young Boys Bern landete er Anfang Januar 2023 beim Zweitligisten Norwich.