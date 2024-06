Norwegischer Mittelmann der MT Melsungen wechselt nach Dänemark

Ein norwegischer Kreativkopf verlässt die MT Melsungen. Der 26-jährige Rückraumspieler wechselt zu Ribe-Esbjerg HH in Dänemark.

Sindre Aho schließt sich REHH an. Ingrid Anderson-Jensen

Dass der ehemalige norwegische Juniorennationalspieler Sindre Aho die MT Melsungen nach Saisonende verlässt, war schon länger bekannt. Nun ist auch der neue Verein des 26-jährigen kommuniziert worden. Der dänische Erstligist Ribe-Esbjerg HH gab die Verpflichtung am Samstag auf der eigenen Homepage bekannt.

Ribe-Esbjerg hat eine starke Saison hinter sich. Als Achter rutschte man im Grunddurchgang noch in die Meisterschafts-Play-Offs, wo erst im Halbfinale gegen Fredericia Schluss war. Mit Aho stößt nun ein starker Spieler zu den Dänen. Der Mittelmann hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"Sindre bringt ein hohes Tempo mit, ist ein starker Durchbruchsspieler und kann dazu beitragen, dass REHH noch mehr Druck im Angriff bekommt. Sowohl aus der norwegischen als auch aus der deutschen Liga hören wir nur Gutes über Sindres handballerische und persönliche Kompetenzen - und seine Entwicklung ist weiterhin spannend", betonte Cheftrainer Jesper Holm.

Zuvor hatte Aho drei Jahre lang das Trikot des Drammen HK getragen, ehe er als Reaktion auf die Verletzung von Domagoj Pavlovic im Oktober durch Melsungen nachverpflichtet wurde. Eine Option auf Verlängerung wurde aber nicht gezogen. Aho kommt auf 31 Tore in der abgelaufenen Spielzeit.

Aho selbst wird von Ribe-Esbjerg zitiert: "Ich habe einen guten Eindruck von REHH auf und neben dem Spielfeld bekommen. Ribe-Esbjerg HH ist ein echter Schritt in meiner Karriere. Ich glaube und hoffe, dass ich eine große Rolle in der Mannschaft spielen kann - und so dazu beitragen kann, dass REHH seine positive Entwicklung fortsetzt. Ich freue mich sehr auf den Wechsel nach Esbjerg."