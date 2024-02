Norwegischer Handball-Pokal: Kolstad gelingt Titelverteidigung

Im Liga-Pokal in Norwegen feiert Kolstad die Titelverteidigung nachdem das Team um Sander Sagosen im Finale Elverum Handball mit 27:23 bezwungen hatte.

In der Neuauflage des Finals des vergangenen Jahres trafen am Sonntagabend erneut Kolstad und Elverum Handball in Südnorwegen, in Arendal, aufeinander. Von Beginn an lieferten beide Teams ein Kampf auf Augenhöhe geprägt von hoher Intensität und einem hohen Tempo ab, bei dem sich keines der beiden Mannschaften absetzen konnte (5:5, 11. Minute).

Elverum unterlief im weiteren Verlauf der ersten Hälfte einige technischen Fehler, die Kolstad zu einem Zwischenspurt zum 10:7 und 15:10 nutzen konnte. Auch eine Auszeit von Elverum-Trainer Børge Lund brachte das Team nicht wieder zurück in die Spur und so zog Kolstad zur Pause auf 18:11 davon.

Kolstad mit schwacher zweiter Hälfte

In der zweiten Hälfte erwischte Elverum den besseren Start. Mit einem 3:0-Lauf vollendet durch Lien schöpften die Elverumer beim Stand von 18:14 noch einmal Hoffnung, auch weil Kolstad in den ersten elf Minuten nur einmal den Ball im Tor unterbringen konnte.

Christian Berge zog daraufhin eine Auszeit, sein Team stabilisierte sich und hielt den Gegner aus dem Süden mit vier Toren auf Distanz. Kurz vor Schluss drohte Kolstad die Kontrolle über das Spiel zu verlieren, Morten Nergaard hatte Elverum auf zwei Tore herangebracht (24:22). Der zwischenzeitlich ausgewechselte Sander Sagosen übernahm dann das Kommando und führte sein Team zum 31:27-Erfolg und dem erneuten Titelgewinn im norwegischen Pokal.

Seriensieger bei den Frauen erneut erfolgreich

Im Liga-Pokal der Frauen setzte sich Vipers Kristiansand im Finale gegen Storhamar durch, und feierte den siebten Titel in Folge in diesem Wettbewerb.

Der klare Favorit war erstaunlich schwach in die Partie gestartet und konnte dem furios aufspielenden Team aus Storhamar in der ersten Hälfte kaum etwas entgegen setzen. Der Underdog erkämpfte sich über das 1:3 zum 6:9 Mitte der ersten Hälfte eine überraschende Führung.

Nach einer Auszeit schalteten die Vipers dann einen Gang höher und drehten die Partie zum 14:11-Pausenstand. Mit einem 4:0-Lauf zum Beginn der ersten Hälfte sorgte das Team um Luisa Schulze, die insgesamt fünf Tore erzielte für die Vorentscheidung und gewinnt am Ende souverän mit 32:23.