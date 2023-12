Norwegische Dominanz: Johannes Thingnes Bö katapultiert sich ganz nach vorne

Norwegen nicht nur in Person des siegreichen Johannes Thingnes Bö war auch am Samstag das Maß der Dinge. In der Verfolgung folgten dem Dominator des letzten Winters drei Landsleute auf den Plätzen. Benedikt Doll lief als bester Deutscher auf Platz zehn.

Erster Saisonsieg: Johannes Thingnes Bö hat in Hochfilzen den Bann gebrochen. IMAGO/Hartenfelser