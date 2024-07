Norweger Drege bei Österreich-Rundfahrt tödlich verunglückt

Die Königsetappe der Österreich-Rundfahrt ist von einem tragischen Unfall überschattet worden. Nach einem Sturz erlag der Norweger André Drege seinen Verletzungen.

Die Tour de France dominiert derzeit den Radsport, doch nicht nur in Frankreich werden derzeit Radrennen abgehalten. Parallel zur Frankreich-Rundfahrt findet auch in Österreich ein fünftägiges Etappenrennen - die Tour of Österreich - statt. Die vierte Etappe von St. Johann nach Kals am Großglockner, die der Italiener Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) für sich entscheiden konnte, wurde am Samstag von einem tragischen Unfall überschattet.

Bei der Abfahrt vom Großglockner nach Heiligenblut kam der Norweger André Drege vom Team Coop Repsol zu Fall und erlag kurz darauf seinen Verletzungen. Den tragischen Todesfall bestätigte der Veranstalter der Österreich-Rundfahrt am Nachmittag. "Mit tiefer Traurigkeit und schweren Herzens müssen wir den Tod von André Drege bekannt geben. Er ist am Samstag, den 6. Juli, bei der 4. Etappe der Österreich-Rundfahrt in der Abfahrt vom Großglockner schwer gestürzt", schrieb die Tour of Austria auf Instagram.

Details über den Hergang des Unfalls machte der Veranstalter nicht. Ebenfalls ist noch nicht klar, ob die finale Etappe der Tour of Austria, die von Kufstein auf das Kühtai führen soll, überhaupt stattfinden wird. Genaueres dazu soll am Sonntag geklärt werden.