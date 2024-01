Norwegen verliert EM-Generalprobe

Den letzten Test vor der Handball-EM hat die norwegische Nationalmannschaft verloren. Das Team um Superstar Sander Sagosen unterlag Ägypten.

Am gestrigen Sonntag (7. Januar) stand für Norwegen das letzte Spiel in der Golden League an. Nach einem Unentschieden gegen Dänemark und einem Sieg gegen die Niederlande war nun Afrikameister Ägypten an der Reihe. Sander Sagosen und Co. verloren mit 23:28.

Die Anfangsphase verlief ausgeglichen. Nach zehn Minuten stand es 5:5. Nach einer fast vierminütigen Torflaute brachte der Ex-Kieler Sander Sagosen die Norweger wieder mit einem Tor in Führung.

Zehn Minuten vor der Halbzeitpause erzielte THW-Rückraumspieler Harald Reinkind sein erstes Tor und brachte Norwegen mit 10:7 in Führung. Gegen des ersten Durchgangs erhöhte Norwegen seinen Vorsprung durch einen Treffer von Gøran Johannessen auf vier Tore, doch kurz vor der Halbzeitpause verkürzte Ägypten den Vorsprung wieder auf drei Tore. Zur Pause lagen die Norweger mit 13:10 in Führung.

Sagosen: "Ein bisschen bitter"

Nach dem Seitenwechsel kam Ägypten immer näher heran. Nach acht Minuten erzielten die Afrikaner den Ausgleich (17:17). In der Folge übernahmen sie sogar die Führung. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit leisteten sich die Norweger einige technische Fehler. Sagosen und Co. lagen fünf Minuten vor Schluss mit 20:25 im Hintertreffen. Die Skandinavier kämpften sich zwar nochmal kurz heran, leisteten sich dann aber wieder unnötige Fehlwürfe und Fehler.

Die Ägypter dagegen drehten richtig auf. Zwei Minuten vor Schluss lag der Afrikameister wieder mit fünf Toren in Führung. Diese Führung gab Ägypten bis zum Ende des Spiels nicht mehr her. Am Ende stand eine 23:28-Niederlage für Norwegen im letzten Spiel vor der Europameisterschaft.

Sander Sagosen meinte gegenüber TV2: "Es ist ein bisschen bitter." Der Rückraumspieler fügte an: "Wir sind aufgeregt. Jetzt werden wir hart arbeiten."