Norwegen legt Olympia-Kader der Frauen fest

Thorir Hergeirsson hat sich entschieden, welche 14 Spielerinnen zu den Olympischen Spielen nach Paris fahren dürfen und welche drei Reservistinnen noch auf einen Wechsel hoffen können.

"Die Auswahl eines Olympiakaders ist immer anspruchsvoll. Bei einer Europa- oder Weltmeisterschaft besteht der Kader aus 18 Spielerinnen (16+2) mit der Möglichkeit, zwei Spielerinnen zwischen den Spielen auszutauschen. Bei den Olympischen Spielen wird der Kader auf 14 Spielerinnen reduziert und es können nur drei Auswechslungen während der Meisterschaft vorgenommen werden. Spielerinnen, die ausgewechselt wurden, dürfen nicht zurückkehren", erklärt Norwegens Nationaltrainer Thorir Hergeirsson auf der norwegischen Verbandsseite die Schwierigkeit der Nominierungen.

Seit dem 22. Juni befindet sich die norwegische Nationalmannschaft bestehend aus 19 Spielerinnen für eine zwei-wöchige Olympiavorbereitung im Südwesten Frankreichs. Nun hat sich Hergeirsson auf 14 Spielerinnen und drei Reservistinnen festgelegt, mit denen er die Olympischen Spiele bestreiten möchte.

"Alle Optionen offen halten"

"Dies ist ein starker Kader und bei solchen Auswahlverfahren sind wir im Trainerteam sehr darauf bedacht, die Bedürfnisse der Mannschaft zu berücksichtigen. Es ist ein Balanceakt. Wir halten uns alle Optionen offen, falls sich der Bedarf oder die Bedingungen im Vorfeld des endgültigen Kaders für den Beginn der Olympischen Spiele ändern sollten. Wer die 15. Spielerin sein wird, wird dann entschieden", kommentiert Thorir Hergeirsson seinen Kader.

Aktuell wird Thale Rushfeldt Dalia als 15. Spielerin aufgeführt. Der norwegische Nationaltrainer möchte sich allerdings bis zur endgültigen Bekanntgabe des Kaders vor dem Auftaktspiel in Paris alle Optionen offen halten. Die erste Partie der Olympischen Spiele bestreiten die Norwegerinnen am 25. Juli gegen Schweden.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Bis zum Ende des ersten Vorbereitungslehrgangs am 07. Juli stehen für die norwegische Nationalmannschaft noch zwei Spiele gegen den amtierenden Weltmeister und Olympiasieger Frankreich an. Am 16. Juli beginnt die zweite Vorbereitungsphase, in welcher auch zwei Testspiele gegen Dänemark geplant sind.

"Die Spielerinnen haben sowohl individuell als auch kollektiv gute Trainingsarbeit geleistet, und die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Wir freuen uns darauf, uns in dieser Woche in zwei Spielen gegen Weltmeister Frankreich zu beweisen und Referenzen zu sammeln", bilanziert Hergeirsson.

Kader Norwegen

Tor:

12 Silje Solberg-Østhassel, Vipers Kristiansand, 201/9

16 Katrine Lunde, Vipers Kristiansand, 350/3

Linksaußen:

23 Camilla Herrem, Sola HK, 303/885

24 Sanna Solberg-Isaksen, Team Esbjerg, 197/374

Rückraum Links:

4 Veronica Kristiansen, Gyori ETO KC, 171/553

14 Kristine Breistøl, Team Esbjerg, 72/91

Rückraum Mitte:

10 Stine Bredal Oftedal, Gyori ETO KC, 256/720

25 Henny Ella Reistad, Team Esbjerg, 79/324

Rückraum Rechts:

7 Stine Ruscetta Skogrand, Ikast Håndbold, 139/250

9 Nora Mørk, Team Esbjerg, 181/872

Rechtsaußen:

20 Marit R. Jacobsen, Team Esbjerg, 98/172

Kreis:

6 Maren Aardahl, Odense HC, 45/85

13 Kari Brattset Dale, Gyori ETO KC, 116/296

15 Vilde Mortensen Ingstad, CSM Bucuresti, 124/179

Reserve in Paris: 33 Thale Rushfeldt Deila, Odense HC, 33/54, Rückraum Links

Reserve zu Hause:

1 Marie Davidsen, CSM Bucuresti, 15/0, Tor

21 Ingvild Bakkerud, Ikast Håndbold, 49/82, Rückraum Links