Norwegen gewinnt mit Strafrunde - Deutsche Staffel wird Zweiter

Die deutsche Staffel zeigte beim Biathlon in Ruhpolding eine tadellose Vorstellung und musste sich nur Norwegen geschlagen geben, das trotz Strafrunde am Ende souverän den Sieg feierte.

Volle Hütte: Die Stimmung war prächtig in Ruhpolding. picture alliance/dpa

Die deutschen Biathleten haben sich beim Heim-Weltcup in Ruhpolding im dritten Staffelrennen den dritten Podestplatz der WM-Saison gesichert. David Zobel, Johannes Kühn, Benedikt Doll und Roman Rees mussten sich am Freitag nur Olympiasieger Norwegen geschlagen geben und wurden starker Zweiter.

Der norwegische Dominator Johannes Thingnes Bö hatte im Ziel 20,1 Sekunden Vorsprung vor dem deutschen Schlussläufer Rees. Platz drei ging vor 12.000 Zuschauern in der Chiemgau Arena bei einsetzendem Regen an Frankreich.

Startläufer Zobel brauchte einen Nachlader, kam nach ordentlicher Laufleistung in der ersten Verfolgergruppe zum Wechsel. Kühn hielt mit ebenfalls einem Nachlader als Dritter Kurs auf das Podest. Auch der laufstarke Doll kam mit einem Fehlschuss durch, schickte Rees gemeinsam mit Johannes Thingnes Bö im Spitzenduo auf die Schlussrunde. Im Zweikampf mit dem Dominator hatte Rees keine Chance - dennoch macht das Ergebnis Mut für die Heim-WM im Februar.

Das Männerteam des Deutschen Skiverbands hatte in diesem Winter zuvor Platz zwei in Kontiolahti und Rang drei in Hochfilzen belegt. Die bisherigen beiden Wettbewerbe gewann jeweils schon Norwegen.

Das DSV-Quartett konnte vor heimischem Publikum dank einer starken Teamleistung Selbstvertrauen für die WM vom 8. bis 19. Februar im thüringischen Oberhof sammeln. Während sich Norwegen eine Strafrunde und sieben Nachlader leistete, präsentierten sich die Deutschen mit nur vier Nachladern am Schießstand am besten.

Alle Ergebnisse und das Rennen zum Nachlesen im Ticker finden Sie hier...