Auch weil Sagosen aufdreht: Norwegen ist wieder DHB-Gegner

Die norwegische Nationalmannschaft ist der deutschen mit einem klaren 33:25 (16:13) über Ungarn ins Spiel um Platz fünf gefolgt. Am Sonntag kann sich die DHB-Auswahl also revanchieren.

Es kommt zur schnellen Neuauflage des Duells zwischen Norwegen und Deutschland, das zum Ende der Hauptrunde an die Skandinavier gegangen war. Für das Spiel um Platz fünf hatte sich die DHB-Auswahl am Freitagnachmittag trotz zwischenzeitlicher Acht-Tore-Führung arg strecken müssen, die Hürde Ägypten wurde erst in der Verlängerung übersprungen. Norwegen tat sich da gegen die Ungarn zweieinhalb Stunden später deutlich leichter.

Das Team von Trainer Jonas Wille erwischte den besseren Start, führte bereits nach sieben Minuten mit 5:2. Dann aber entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Ungarn spätestens in Minute 25 mit dem 11:12 zurückgeschlagen hatten. Ein 4:2-Lauf sorgte dann aber doch für eine Drei-Tore-Pausenführung Norwegens.

Vor allem über die Außen kamen die Skandinavier zum Erfolg: Linksaußen Sebastian Barthold (3 Tore/3 Würfe) und Rechtsaußen Kristian Björnsen (3/4) waren Top-Torschützen des Favoriten im ersten Abschnitt. Norwegen konnte drei Tore nach Tempogegenstößen markieren, die Ungarn kein einziges.

Nach dem Seitenwechsel kämpften die Magyaren gegen die drohende Niederlage an, hatten beim 17:18 den Anschluss wiederhergestellt (37.). Doch die größeren Kräftereserven der Norweger machten den Unterschied. Zwei Spieler ragten heraus: Sander Sagosen drehte in den zweiten 30 Minuten auf, bei acht Versuchen warf der Kieler Rückraumspieler sieben Tore. Keeper Torbjörn Bergerud, der schon die DHB-Auswahl zur Verzweiflung gebracht hatte, steuerte zudem neun Paraden bei (41 Prozent Fangquote).

Bei Ungarn funktionierte hauptsächlich die Achse mit Spielmacher Mate Lekai (6/6) und Rückraum-Shooter Richard Bodo (5/6). Doch der Rückstand wuchs immer mehr an. Sieben Tore nach Tempogegenstößen stand eines der Ungarn gegenüber. Auch so ist der 33:25-Endstand zu Gunsten Norwegens zu erklären.

Norwegen - Ungarn 33:25 (16:13)

Norwegen: Bergerud, Säveras - Sagosen 7/1, Barthold 4, Överby 4, Överjordet 4, Björnsen 3, Johannessen 3, Gulliksen 2, O'Sullivan 2, Reinkind 2, Gullerud 1, Röd 1, Aga Eck, Blonz, Gröndahl

Ungarn: Mikler, Szekely - Lekai 6/6, Bodo 5, Ligetvari 4, Rodriguez 3, Ancsin 1, Banhidi 1, Boka 1, Hanusz 1, Ilic 1, Sipos 1, Szöllösi 1, Bujdoso, Rosta, Szita

Schiedsrichter: Charlotte Bonaventura (Frankreich)/Julie Bonaventura (Frankreich)

Zuschauer: 9081

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / Rosta (0.)