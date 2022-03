Haaland eröffnet, Ödegaard sehenswert: Norwegen bezwingt die Slowakei

Norwegen hat in einem Freundschaftsspiel die Slowakei mit 2:0 bezwungen. Trotz großer Überlegenheit dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Haaland den Bann brach.

Mit einigen bekannten Gesichtern aus dem deutschen Fußball trafen sich Norwegen und die Slowakei zum Freundschaftsspiel. Beim Heimteam stand Dortmunds Haaland in der Startelf, auf der Bank saßen Ryerson (1. FC Union) und Hauge (Frankfurt) sowie auch Möller Daehli von Zweitligist Nürnberg. Bei den Slowaken begann Kölns Duda, Düsseldorfs Bozenik nahm auf der Bank Platz.

Nach der Abtastphase, die einige Minuten dauerte, setzte die Slowakei das erste Ausrufezeichen der Partie. Nach einer Viertelstunde kam Haraslin vom linken Strafraum zum Abschluss, doch der norwegische Keeper Nyland war auf dem Posten (15.). Dies schien der Weckruf für die Norweger gewesen zu sein, die anschließend das Kommando über die Partie übernahmen. Doch nicht Haaland, sondern Elyounoussi setzte Akzente in der Offensive. Der Southampton-Legionär probierte es gleich dreimal aus aussichtsreicher Position (23., 33., 38.). Doch entweder war der slowakische Keeper Rodak zur Stelle oder Elyounoussi hatte sein Visier nicht richtig eingestellt. So ging es torlos in die Kabinen.

Hrosovsky an den Pfosten - Haaland eröffnet, Ödegaard legt nach

Kurz nach Wiederanpfiff meldete sich dann auch Haaland an. Nach Pass des von Leipzig an Real Sociedad ausgeliehenen Sörloth ließ Haaland an der Strafraumgrenze zunächst seinen Gegenspieler aussteigen und zog dann ab. Sein Schuss geriet aber zu zentral, sodass Rodak zupacken konnte (51.). Norwegen war nun das klar dominierende Team, doch der slowakische Keeper Rodak blieb im Privatduell mit Elyounoussi auch in der 58. Minute Sieger.

Die Slowakei konnte sich kaum mehr aus der Umklammerung befreien, hatte aber dann Pech, als Hrosovsky in der 65. Minute am linken Pfosten scheiterte. Norwegen ließ sich davon aber nicht mehr vom Weg abbringen. Zunächst brachte Sörloth aus elf Metern nur ein Schüsschen zustande (70.), wenig später machte es Haaland dann besser: Vom eingewechselten Thorstvedt bedient überlupfte der BVB-Star Rodak zum 1:0 für Norwegen (77.). Nun hatte Norwegen so richtig Spaß: Nach einer Flanke von links setzte Haaland zum Seitfallzieher an, sein spektakulärer Versuch wurde aber abgeblockt. Der Ball kam zu Ödegaard, der mit einem perfekten Schlenzer genau in den linken Torwinkel traf (80.). Ödegaard hätte mit einem Freistoß in der 89. Minute fast noch auf 3:0 erhöht, doch sein Schuss strich um Millimeter am rechten Pfosten vorbei.