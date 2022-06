Haaland macht gegen Schweden erneut den Unterschied

Norwegen hat Schweden im skandinavischen Duell erneut geschlagen. Neben Hauptdarsteller Erling Haaland spielten auch bekannte Gesichter aus der Bundesliga entscheidende Rollen.

Bereits beim 2:1 am vergangenen Sonntag hatte Haaland mit einem Doppelpack gegen Schweden geglänzt - und legte im zweiten Aufeinandertreffen in der Gruppe 4 nach. Nürnbergs Möller Daehli hatte die Norweger angemeldet (7.), ehe der baldige ManCity-Stürmer eine Flanke mit dem Kopf verwertete (10.).

Auch in der Folge blieben die Gastgeber zwingender, Möller Daehli und Sörloth konnten die Führung aber nicht ausbauen (21.). So kam auch Schweden zusehends in die Partie und agierte bis zum Pausenpfiff spielbestimmend. Doch weder Forsberg (23.) noch Gudmundsson (44.) zielten genau genug.

Haaland eiskalt, Forsberg sehenswert, Sörloth sprungstark

So avancierte Haaland erneut zum entscheidenden Mann. Nachdem Sörloth im Strafraum von Olsen mit der Hand im Gesicht getroffen wurde, zeigte der deutsche FIFA-Schiedsrichter Harm Osmers nach VAR-Check auf den Punkt (53.) - und Haaland verwandelte sicher (54.).

Schweden gab sich jedoch nicht auf. Einen punktgenauen Pass von Kulusevski vergoldete Forsberg, der den Ball in einer Bewegung annahm und in den Winkel schweißte, sehenswert zum Anschluss (62.).

Doch Norwegen machte der aufkommenden schwedischen Hoffnung den Garaus: Bei einer Flanke von Haaland schraubte sich der ehemalige Leipziger Sörloth in die Luft und traf per Kopf (77.). Kurz vor Schluss bestrafte Gyökeres noch einen Patzer des früheren Ingolstädters Nyland, das 2:3 aus Sicht der Gäste kam jedoch zu spät (90.+5). Norwegen gewann damit zum ersten Mal seit 40 Jahren zuhause gegen den skandinavischen Rivalen.