30 aus 32: Haaland-Show in Oslo

Weder Norwegen noch der Kosovo sind bei der EM dabei, an Urlaub war für die Nationalspieler dennoch nicht zu denken. Im Ullevaal Stadion testeten die zwei Teams gegeneinander - und einmal mehr sorgte Haaland für die Schlagzeilen.

Norwegens Nationaltrainer Staale Solbakken schickte seine vermeintlich beste Elf ins Rennen, was hieß, dass die beiden Topstars Ödegaard und Haaland von Anfang an am Start dabei waren. Beim international eher zweitklassigen Kosovo fanden sich wiederum so namhafte Spieler wie Rrahmani (SSC Neapel), Vojvoda (FC Turin) und Muriqi (RCD Mallorca) in der Anfangself wieder, ebenso aber auch Paqarade vom 1. FC Köln.

Kosovo war über das gesamte Spiel hinweg im Nachteil, kämpferisch verkaufte sich das Team vom Balkan zwar ordentlich, hatte den spielerisch überlegenen Norwegern aber letztendlich nicht viel entgegenzusetzen. Norge war in fast allen Belangen überlegen, ging aber nur mit einem 1:0 in die Halbzeit.

Den Treffer besorgt hatte, wie könnte es auch anders sein, Haaland. Nach 15 Minuten hatte der 23-Jährige das 1:0 selbst mit einem Pass nach links raus zu Möller Wolfe eingeleitet und dessen folgende Flanke per Kopf über die Linie gedrückt.

Nach dem Seitenwechsel legte Haaland nach und erzielte in seinem 32. Länderspiel seine Treffer Nummer 29 und 30. In der 70. Minute schloss er einen mustergültigen Konter der Skandinavier über den eingewechselten Nusa gekonnt ab und machte nur fünf Minuten später seinen Dreierpack perfekt: Bei einem langen Ball schob der ManCity-Angreifer Aliti ziemlich robust zur Seite weg, kam so an den Ball und leitete diesen weiter auf die rechte Seite zu Dönnum. Der wiederum lief ein Stück und legte wieder quer zu Haaland - 3:0.

Kurz vor Schluss wurde der Ex-Dortmunder dann auch noch ausgewechselt, um sich seinen gebührenden Applaus von den Tribünen abzuholen. Ergebnistechnisch geschah anschließend nichts mehr. Die Spieler des Kosovo verabschiedeten sich damit in den Sommer-Urlaub, Norwegen hat am Samstag (19.30 Uhr) noch das Länderspiel gegen Dänemark vor der Brust.