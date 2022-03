Haaland: Doppelpack, "Blut am Knöchel" und leichte Entwarnung

Norwegen hat am Dienstag ein Freundschaftsspiel klar mit 9:0 gegen Arminien gewonnen. Der Dortmunder Erling Haaland traf zweimal, verletzte sich aber auch. Nun gab es eine erste Diagnose.

Bis zur Halbzeit stand Haaland für die Norweger auf dem Platz und traf auch zweimal. Nach seinem zweiten Treffer kurz vor der Pause, als er das 5:0 markierte, musste der Angreifer behandelt werden. Nach dem Seitenwechsel kehrte der angeschlagene BVB-Angreifer nicht mehr auf das Feld zurück.

"Viel Blut am Knöchel"

"Das war eine harte Halbzeit für Erling. Es war viel Blut an den Knöcheln, deshalb schonen wir ihn", sagte Co-Trainer Kent Bergersen in der Pause bei TV2. Das kann also durchaus als Entwarnung gedeutet werden.

In einem Freundschaftsspiel war es auch nicht nötig, den besten Torjäger weiter ins Rennen zu schicken, erst recht nicht, da es ja schon 5:0 stand. Nach der Pause war Norwegen weiter in Torlaune, King, Nürnbergs Möller Daehle und zweimal Sörloth sorgten für den klaren 9:0-Endstand.

Ob Haalands Einsatz am Samstagabend im Bundesligaspiel gegen Leipzig (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gefährdet ist, lässt sich aktuell nicht beurteilen. Haaland fehlte vom 22. Januar an wegen Muskelproblemen im Adduktorenbereich. Der 21-Jährige feierte beim 1:0 gegen Bielefeld sein Comeback, (13. März), beim 1:1 in Köln am vergangenen Spieltag stand der BVB-Torjäger erstmals wieder in der Startelf der Borussen.