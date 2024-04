Norwegen: Debütant und vier HBL-Profis nominiert

Die norwegische Handball-Nationalmannschaft bestreitet mit 21 Spielern die Olympia-Vorbereitung im Mai. Weil die Ex-Bundesligaprofis Rød und Tønnesen fehlen, ist ein Debütant dabei.

Beim Gjensidige Cup, der vom 9. bis 12. Mai in Oslo ausgetragen wird, trifft Norwegen auf Dänemark, Kroatien und Argentinien. Mit anderen Worten: Vier Olympia-Teilnehmer treffen sich zweieinhalb Monate vor den Spielen in Paris zu einem Turnier. Für Norwegens Nationaltrainer Jonas Wille ist es ein wichtiger Fingerzeig hinsichtlich Olympia. Auf Dänemark und Argentinien werden Wille und Co. dort in der Vorrunde treffen.

Kent Robin Tønnesen fehlt im Kader. "Kent Robin hat mir erklärt, dass er aus Rücksicht auf seine Gesamtbelastung in der nächsten Zeit nicht für die Nationalmannschaft spielen wird. Wir haben ein gutes Gespräch geführt, und ich werde seine Entscheidung bei unseren weiteren Planungen berücksichtigen", so Jonas Wille.

Zudem fällt ja Magnus Rød nicht nur für die Mai-Länderspiele, sondern auch für Olympia aus (wir berichteten). Deshalb rücken Stig-Tore Moen Nilsen und Benjamin Hallgren auf der rechten Rückraum-Position in den Kader. "Stig-Tore war vor ein paar Jahren Teil der Nationalmannschaft. (...) Er bringt andere Qualitäten in den Kader. Benjamin Hallgren ist ein Debütant und hat für das Überraschungsteam Ringsted in Dänemark beeindruckt", erklärt Wille. Außerdem steht der Rückraum-Linke William Aar zum ersten Mal seit 2021 wieder im Aufgebot der Nationalmannschaft.

Spielplan Gjensidige Cup 2024

Donnerstag, 9. Mai

19.15 Uhr: Norwegen - Kroatien

Samstag, 11. Mai

13.45 Uhr: Kroatien - Argentinien

16.15 Uhr: Norwegen - Dänemark

Sonntag, 12. Mai

14.15 Uhr: Dänemark - Kroatien

16.45 Uhr: Norwegen - Argentinien

Kader Norwegen

Torhüter:

12 Kristian Sæverås, SC DHfK Leipzig

16 Sander Drange Heieren, TTH Holstebro

30 Torbjørn Sittrup Bergerud, Kolstad Håndball

Kreisläufer:

11 Petter Øverby, THW Kiel

21 Magnus Gullerud, Kolstad Håndball

32 Thomas Solstad, Bjerringbro-Silkeborg

Rückraumspieler:

03 Vetle Eck Aga, Kolstad Håndball

04 Benjamin Hallgren, TMS Ringsted

05 Sander Sagosen, Kolstad Håndball

07 Sander Andreassen Øverjordet, KIF Kolding

10 Stig-Tore Moen Nilsen, Haslum Håndball

18 William Aar, Ribe-Esbjerg HH

22 Tobias Grøndahl, Elverum Håndball

23 Gøran Søgard Johannessen, Kolstad Håndball

24 Christian O'Sullivan, SC Magdeburg

27 Harald Reinkind, THW Kiel

42 Gabriel Setterblom, Kolstad Håndball

43 Simen Ulstad Lyse, Kolstad Håndball

Außen:

06 Sebastian Barthold, Aalborg Håndbold

19 Kristian Bjørnsen, Aalborg Håndbold

31 Kasper Thorsen Lien, Elverum Håndball

71 Alexander C. Blonz, GOG Håndbold

