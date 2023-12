Christoffer Rambo statt Kent-Robin Tönnesen

Norwegen hat vor wenigen Tagen seinen reduzierten Kader für die Handball-EM in Deutschland vorgestellt. Kent Robin Tönnesen ist nicht dabei, sollte aber als Joker fungieren. Doch diese Rolle übernimmt nun Routinier Christoffer Rambo.

Bei Norwegen entschied sich Nationaltrainer Jonas Wille im reduzierten Kader für die Handball-EM in Deutschland für Magnus Röd und Harald Reinkind. Auf der 35er-Liste standen für diese Position im Rückraum zudem Kent-Robin Tönnesen und Christoffer Rambo, beide können so bei Bedarf nachnominiert werden.

Um einen Joker direkt in der Hinterhand und beim Team zu haben, wollte Wille mit Tönnesen einen nicht nominierten Spieler bei der Vorbereitung vor Ort haben. In dieser bestreitet Norwegen vom 4. bis zum 7. Januar ein Turnier der sogenannten Golden League. Doch der früher für Wetzlar und die Füchse Berlin aktive Rückraumspieler lehnte ab.

"Nach einem anstrengenden Herbst mit der Vereinsmannschaft wird Kent Robin in der Woche, in der wir in der Golden League spielen, Priorität darauf legen, mit seiner Familie zusammen zu sein, und das respektieren wir", so Jonas Wille auf der Homepage des norwegischen Verbandes.

Der Nationaltrainer fügt an: "Ich möchte betonen, dass ich einen guten und offenen Dialog mit Kent Robin geführt habe und wir sind uns einig, dass durch seine Entscheidung keine Brücken eingerissen wurden."

Christoffer Rambo übernimmt Joker-Rolle

"Das bedeutet, dass Christoffer Rambo in der Vorbereitung miteinsteigt. Da diese Tage in Dänemark wichtig für das Team sind, wird er während der EM auch den Posten des Reservisten erhalten", so Jonas Wille zum Nachrücker für die Joker-Rolle.

"Christoffer verfügt über eine breite Routine und zeigt regelmäßig in der REMA 1000-Liga, dass er über Fähigkeiten verfügt, die wir sowohl während der Golden League als auch bei Bedarf während der EM nutzen können", so der Nationaltrainer über den Rückraumspieler.

Christoffer Rambo spielte nach Stationen in Valladolid, Elverum und Dunkerque auch acht Jahre für GWD Minden in der Handball Bundesliga, bevor der heutige 34-jährige Rückraumspieler vor zwei Jahren zurück nach Norwegen wechselte.

» Kader Norwegen für Handball-EM 2024