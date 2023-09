Normannia Gmünd überzeugt im RB-Stil

Vier Jahre nach dem Abstieg ist der 1. FC Normannia Gmünd in die Oberliga Baden-Württemberg zurückgekehrt. Hier präsentiert der Aufsteiger ein RB-typisches Pressing und ist trotz Personalproblemen sofort angekommen.

Stress für den Gegner: Normannia Gmünd (weiße Trikots) will in den vorderen Zonen Bälle erobern. IMAGO/Eibner

Einen guten Saisonstart wünscht sich jede Mannschaft, erst recht, wenn man neu in der Liga ist. Dem 1. FC Normannia Gmünd ist das gelungen. Nach der Rückkehr in die Oberliga Baden-Württemberg startete die Normannia direkt mit sechs ungeschlagenen Spielen in Folge und blieb dabei die ersten vier Partien sogar ohne Gegentor. Trotz einiger Ausfälle stand man zwischenzeitlich auf Tabellenplatz zwei. Mit den ersten beiden Niederlagen erhielt die junge Saison zuletzt eine kleine Delle.

Als Sechster ist das Team aus Schwäbisch Gmünd, regional recht mittig zwischen den beiden Bundesligisten VfB Stuttgart und 1. FC Heidenheim gelegen, aber weiterhin der beste Aufsteiger der Liga. "Der Start war sehr gut, vor allem, weil wir teilweise personell arg gebeutelt waren. Bei einigen Spielen sind wir mit gerade einmal 13 bis 14 Spielern angetreten", sagt Zlatko Blaskic. Der 41-Jährige ist seit Dezember 2019 Cheftrainer der Normannia und hat den Verein nach vier Jahren in die Oberliga Baden-Württemberg zurückgeführt. Erstmals gelang den Gmündern im Jahr 2004 unter Trainer Alexander Zorniger der Sprung in die Oberliga, aus der man 2009 sowie nach einem einjährigen Gastspiel 2018/19 abgestiegen war.

Aufstieg via Relegation

"Es war immer unser Ziel, irgendwann in die Oberliga zurückzukehren, jedoch nie unter Zeitdruck. Wir hatten einen klaren Plan, wollten der Mannschaft aber auch ihre Zeit geben und machen nur Dinge, die wir auch vertreten können, nichts Verrücktes", erläutert Gmünds Sportlicher Leiter Stephan Fichter. Der Lohn: Nach Platz sechs und vier folgte in der vergangenen Spielzeit die beste Saison seit über 30 Jahren. Trotz stärkster Offensive (85 Tore) und stabilster Defensive (30 Gegentreffer) reichten die 73 Punkte in 34 Spielen aber nur zur Vizemeisterschaft in der Verbandsliga Württemberg, hinter dem TSV Essingen. Doch in der Relegation setzte sich Normannia Gmünd gegen den SC Lahr durch (3:0, 0:0) und geht damit den nächsten Schritt unter Blaskic: "Wir verfolgen seit knapp vier Jahren ein klares Ziel im Verein. Eine offensive Spielweise, hohe Intensität und das Einbauen junger Spieler."

Das wird auch in der neuen Liga umgesetzt. Der Aufstiegskader ist größtenteils zusammengeblieben und vor allem durch junge Spieler ergänzt worden. Louis Kaspar und Nico Molinari, Sohn von Beniamino Molinari - langjähriger Stürmer, später auch Trainer der Normannia und zuletzt bis Ende 2022 Co-Trainer auf Schalke - sind aus der eigenen U 19 aufgerückt. Dazu kamen Tim Scheible und Jonas Kurz von der U 19 der SG Sonnenhof Großaspach sowie Henrick Selitaj aus dem Nachwuchs des 1. FC Heidenheim. "Das ist unser Weg. Bei uns bekommen die jungen Spieler die Chance, auf hohem Niveau Fuß zu fassen und das machen sie sensationell", sagt Fichter.

Aschauer mit Drittliga-Erfahrung

Der einzige Gmünder Spieler mit Profierfahrung ist Alexander Aschauer. Der Österreicher hat 82 Drittliga-Spiele in seiner Vita, trägt aber bereits seit 2019 das Normannia-Trikot und ist mit aktuell fünf Saisontreffern der beste Torjäger des Teams. Die Spielweise des Aufsteigers dürfte Aschauer bereits seit seiner Jugend verinnerlicht haben, schließlich wurde der Stürmer unter anderem in der RB-Akademie in Salzburg ausgebildet. "Wir sind eine der wenigen Mannschaften in dieser Liga, die ein intensives Pressing betreibt. Unsere Abwehrstärke hängt mit einem überragenden Keeper Yannick Ellermann sowie mit klaren Abläufen gegen den Ball zusammen. Wir möchten den Gegner stressen und hohe Ballgewinne provozieren", sagt Blaskic.

So wird sein Team auch am Samstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten FSV Hollenbach antreten, um nach drei sieglosen Spielen zuletzt an den guten Saisonstart anzuknüpfen und weitere Punkte für das Ziel Klassenerhalt zu sammeln.