"Normalweise fühlt es sich gut an": Gefühlschaos beim FCS nach Aufholjagd

Nach dem 2:2 in Zwickau trat Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl mit einem "komischen Gefühl" vor die Presse. Denn trotz zweier später Treffer war beim FCS niemand so wirklich zufrieden.

Adriano Grimaldi verhinderte am vergangenen Sonntag mit zwei Treffern in der Schlussviertelstunde die neunte Saisonniederlage vom 1. FC Saarbrücken. Doch angesichts des abstiegsbedrohten Gegners und dem engen Aufstiegsrennen sorgte die Aufholjagd zum 2:2 in Zwickau nicht für viel Freude. "Normalweise fühlt sich sowas immer ganz gut an, momentan fühlt es sich schlecht an", gab der Doppel-Torschütze gegenüber "MagentaSport" zu.

Auch sein Trainer Rüdiger Ziehl wusste das Remis nicht wirklich einzuordnen. "Es ist ein komisches Gefühl nach 90 Minuten", so der 45-Jährige, der aber eingestand, dass man nach dem Verlauf mit dem Punkt zufrieden sein müsse.

Wir geben nie auf und glauben immer bis zum Ende an uns. Daniel Batz

Vor allem in der Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff verlor sein in Durchgang eins eigentlich dominantes Team die Kontrolle - sicherlich auch aufgrund verletzungsbedingter Ausfälle von Manuel Zeitz (Kopfverletzung) und Bjarne Thoelke (Kreislaufprobleme), die in der Kabine geblieben waren. "Es war sehr glücklich, dass wir nach der Viertelstunde nach der Pause nicht höher zurücklagen", wusste auch Ziehl, der in dieser Phase "nur" das 0:2 notieren musste.

Dass seine Mannschaft anschließend eine "super Reaktion" zeigte, imponierte ihm wiederum. Auch Torhüter Daniel Batz hob die Mentalität hervor: "Das zeichnet uns einfach aus: Wir geben nie auf und glauben immer bis zum Ende an uns."

Saarbrücken möchte gegen Dresden eine "Duftmarke" setzen

Diesen Glauben benötigen die Saarbrücker auch am Freitag, wenn der direkte Konkurrent Dynamo Dresden im Ludwigsparkstadion gastiert (19 Uhr). Der FCS könnte mit einem Sieg mindestens zu den Sachsen aufschließen, bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied sogar vorbei an der SGD auf den vierten Platz springen, der momentan zur Teilnahme an der Relegation berechtigt.

Dementsprechend richteten die Saarländer bereits in Zwickau den Blick auf das Spitzenspiel. "Wir wollen da eine Duftmarke setzen", erläuterte Ziehl, dem natürlich auch bewusst ist, dass der Aufstieg im Falle einer Niederlage in weite Ferne rückt.