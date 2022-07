Norisring: Die erste Party für Porsche, ein Lamborghini in Führung

Hitze und Crashs bei der DTM auf dem Norisring. Während Porsche am Samstag seinen Debütsieg feierte und am Sonntag ein Ferrari gewann, bekam ein einstiger Bundesligastar seine körperlichen Grenzen aufgezeigt. In der Fahrerwertung führt nun ein Lamborghini-Pilot aus Italien.

Historischer Sieg am Norising: Thomas Preining ist der erste Pilot, der im Porsche ein DTM-Rennen gewann. IMAGO/HochZwei

Der Norisring zieht magisch an, nicht nur zigtausende von Fans auf der historischen wie von der Sonne durchglühten Steintribüne. Felix Magath schaute vorbei am einzigen Stadtkurs im DTM-Kalender, auch Ailton kam an den Nürnberger Dutzendteich. Der einstige Torjäger von Werder Bremen musste es gezwungenermaßen beim Zuschauen belassen. Eigentlich wollte sich der "Kugelblitz" von Bernd Schneider im Renntaxi um die Strecke fahren lassen - doch Ailton passte nicht in den Beifahrersitz. Der Brasilianer nahm es lachend hin, bei den Piloten hingegen wechselten sich Freude und Jammer ab.

Nur elf Fahrer kommen ins Ziel

"Hoffentlich geht alles gut aus", hatte der zweimalige DTM-Champion Marco Wittmann noch vor den beiden Rennen des Wochenendes im kicker-Interview gesagt. Er meinte nicht die Proteste von Klimaaktivisten. Aber um das Geschehen auf der Piste sorgte sich der Lokalmatador aus dem nahen Fürth zu Recht. Denn beim Rennen am Samstag auf dem engen wie kurzen Norisring legten sieben Fahrer gleich in der Grundigkehre eine Massenkarambolage hin, bei Wittmanns BMW brach die Vorderachse. Am Ende eines Crashfestivals mit drei Safety-Car-Phasen kamen von 27 gestarteten Fahrzeugen nur elf ins Ziel.

Und dabei war zumindest für einen alles bestens ausgegangen: Thomas Preining feierte nicht nur seinen ersten Sieg in der Serie, sondern erstmals überhaupt gewann ein Porsche ein DTM-Rennen. "Eine große Erleichterung", sei das, freute sich der 23-Jährige aus Linz. Weil der Norweger Dennis Olsen als Zweiter ins Ziel kam, feierten die Zuffenhausener sogar einen Doppelsieg, Dritter wurde René Rast im Audi.

Wir haben Geschichte geschrieben. Timo Bernhard

Preinings Teamchef Timo Bernhard, einst Gewinner in Le Mans und aktueller Rekordhalter auf der Nordschleife im Porsche, jubelte über den Erfolg gleich in der Debütsaison: "Ich war die ganze Zeit nervös, wir haben Geschichte geschrieben. Ich muss mich bei so vielen Menschen bedanken, die das möglich gemacht haben. Das ist für uns ein Meilenstein."

Schumacher muss weiterhin auf den ersten Punkt warten

Beim Rennen am erneut heißen Sonntag verschlief Preining allerdings den Start. Überhaupt gingen die Piloten nach mahnenden Ansprachen der Rennleitung deutlich zögerlicher ans Werk. Nur David Schumacher krachte im Mercedes früh Audi-Pilot Ricardo Feller ins Heck. Der 20-jährige Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher wartet damit auch nach acht absolviert Einzelrennen auf den ersten DTM-Punkt.

Felipe Fraga gewann an seinem 27. Geburtstag im Ferrari und wurde direkt nach dem Aussteigen von Landsmann Ailton herzlich beglückwünscht. Es folgten Mirko Bortolotti (Lamborghini) und René Rast schaffte es erneut als Dritter aufs Podium. Am Ende waren auf den ersten sechs Plätzen alle sechs Hersteller vertreten, dabei entschieden die Italiener das Duell mit Deutschland für sich: Ferrari vor Lamborghini, dann kamen Audi, BMW, Porsche und Mercedes.

Bortolotti führt die Fahrerwertung an

In der Fahrerwertung führt nun Bortolotti (GRT Lamborghini, 89 Punkte). Der bisherige Spitzenreiter, der Südafrikaner Sheldon van der Linde (Schubert Racing BMW, 80 Pkte.), erlebte am Norisring ein schwarzes Wochenende mit null Zählern. Nur noch einen Punkt dahinter liegt der dreimalige DTM-Champion Rast (Abt Audi, 79 Pkte.). Nach der Sommerpause startet die Serie ab dem 26. August auf dem Nürburgring in die zweite Hälfte der Saison.