Smits zweistellig: Oranje setzt Zeichen gegen Nordmazedonien

Die Niederlande setzte beim 34:24 (18:11) über Nordmazedonien ein Ausrufezeichen und hatte nur zu Beginn Probleme. Oranje scheint bereit für den Härtetest gegen Norwegen.

Nach dem fulminanten Start gegen Südamerika-Vize Argentinien ging die niederländische Nationalmannschaft favorisiert in das Spiel mit Nordmazedonien, das zum WM-Auftakt auf ganzer Linie gegen Norwegen enttäuscht hatte. In einer intensiven Anfangsphase legten die Handballer vom Balkan dennoch zunächst vor, erst beim 4:3 lag Oranje erstmals vorn (7.).

Nachdem Bart Ravensbergen von der HSG Nordhorn-Lingen einen nordmazedonischen Wurf Richtung empty goal abfing, bot sich sogar die Chance, auf zwei Tore wegzuziehen, doch Jeffrey Boomhouwer scheiterte. Eine Minute später machte der Außen es dann im Tempogegenstoß besser, die Anzeige zeigte 5:3 (8.). Beim 7:3 war es einmal mehr Boomhouwer, der traf, und Kiril Lazarov drückte auf den Buzzer (11.).

Ravensbergen wird zum Faktor

Offensiv fehlten den Südeuropäern inzwischen die Ideen, zudem wurde Ravensbergen im niederländischen Tor allmählich zum Faktor. Nur kurzweilig brachte Pavle Atanasijevikj sein Team beim 10:8 wieder heran (18.), dann machte Oranje es deutlich: Luc Steins netzte zum 17:10 (29.), mit einem 18:11 ging es in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel hatte sich Nordmazedonien deutlich gesteigert und verkürzte auf vier Tore Rückstand (20:16, 39.). Eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Niederländern aber die passende Antwort: Ravensberg parierte und Tom Jansen traf ins leere Tor, dann stibitzte Luc Steins den Ball beim Anwurf und netzte, wenige Sekunden danach veredelte Dani Baijens diesen blitzartigen Lauf mit dem 26:18 ins leere Tor (46.).

Nun brannte nichts mehr an, Oranje blieb souverän und spielte die Zeit ruhig herunter. Besonders die Bundesliga-Akteure Dani Baijens (HSV Hamburg) und Kay Smits (SC Magdeburg) stachen offensiv heraus und erzielten sieben beziehungsweise zehn Treffer. Am Ende stand ein 34:24 auf der Anzeige. Damit braucht Nordmazedonien im kommenden Spiel gegen Argentinien einen Sieg, die Niederlande stehen in der Hauptrunde.

Nordmazedonien - Niederlande 24:34 (11:18)

Nordmazedonien: Mitrevski, Tomovski - Kuzmanovski 4, Pesevski 4, Kosteski 3, Manaskov 3/2, Pa. Atanasijevikj 2, Serafimov 2, Taleski 2, Georgievski 1, Gjorgiev 1, N. Markoski 1, Stojkovikj 1, Djonov, Mladenovikj, Savrevski

Niederlande: Ravensbergen, A. Versteijnen - Smits 10/2, Baijens 7, Boomhouwer 4, L. Steins 4, Benghanem 2, Jansen 2, Schagen 2, Ten Velde 2, Versteijnen 1, Adams, Kooijman, Schoenaker, Sluijters, Stavast

Schiedsrichter: Mirza Kurtagic (Schweden)/Mattias Wetterwik (Schweden)

Zuschauer: 3300

Strafminuten: 4 / 10

Disqualifikation: - / -