Nordische Kombination: Riibers Start-Ziel-Sieg in Lahti - Geiger sprintet auf Platz zwei

Am Samstag hatten die deutschen Kombinierer im Team-Wettbewerb in Lahti das Siegerpodest noch verpasst, am Sonntag meldete sich dort Vinzenz Geiger zurück. An Jarl Magnus Riiber kam er aber nicht mehr heran.

Vinzenz Geiger (re.) setzte sich noch vor Johannes Lamparter (li.) und Franz-Josef Rehrl. picture alliance/dpa/Lehtikuva