Nordhausen und Grimma feiern im Keller - Plauen und Halle verpassen Tabellenspitze

In der Oberliga NOFV-Süd bleibt es an der Tabellenspitze weiter äußerst spannend. Durch die Pleiten des VFC Plauen und des VfL Halle, die beide die Tabellenführung hätten übernehmen können, rücken die Spitzenteams weiter zusammen. Im Keller gab es Big Points für den FSV Wacker 09 Nordhausen und den FC Grimma.

Vier Spiele waren für den Samstagnachmittag in der Oberliga NOFV-Süd angesetzt, nur zwei davon fanden statt. Corona bremste sowohl den FC Einheit Wernigerode, der in Erfurt zu Gast gewesen wäre, wie auch den Bischofswerdaer FV, der den FC An der Fahner Höhe empfangen hätte, aus. In Plauen und Zorbau konnte aber gespielt werden.

Der VFC Plauen verpasste gegen den FC Carl Zeiss Jena II die Tabellenführung und liegt weiterhin auf Rang drei. Die Vogtländer haderten nach der zweiten Saisonniederlage mit der eigenen Durchschlagskraft. Mehr als zwei Aluminiumtreffer brachten die Gastgeber nicht zustande. Anders die Gäste aus Jena, die mehrere "dicke Bretter" hatten, immer wieder aber am gut aufgelegten Torwart-Neuzugang Depta scheiterten. Einmal war jedoch auch er machtlos. Vom Elfmeterpunkt erzielte Hagemann nach Foul von Fischer den einzigen Treffer des Spiels für Carl Zeiss. Auch die beiden Platzverweise von Grimm (Jena), der nach einer Tätlichkeit in der 78. Minute die rote Karte sah, und Kretzer (Plauen), der in der gleichen Situation für die Plauener nicht nachvollziehbar die Ampelkarte sah, hatten keinen Einfluss mehr auf das Endergebnis. Jena schließt durch den Sieg die Lücke zu den Topteams und ist nun punktgleich mit dem VFC.

In Zorbau behielt derweil die Heimelf gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf mit einem 3:1 die Oberhand. Für Blau-Weiß, das jedoch schon einige Partien mehr als die Konkurrenz bestritten hat, ein wichtiger Sieg im Klassenkampf. Löser (36.), Bornschein (73.) und Nolde (90.+1) erzielten die Treffer für die Gastgeber. Petrick verkürzte in der 82. Minute zwischenzeitlich für die Gäste, die ihrerseits einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpassten und weiterhin knapp über dem Strich liegen, auf 1:2.

Abstiegskampf am Sonntag

Der Sonntag stand ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Insgesamt fünf Teams aus dem tiefsten Tabellenkeller waren im Einsatz. Wichtige Zähler gab es dabei für den FC Grimma und den FSV Wacker Nordhausen zu feiern. Grimma gewann das Kellerduell gegen den FC International Leipzig verdient und angelte sich dessen Relegationsrang. Die Weichen dafür stellte die Heimelf schon im ersten Durchgang durch die beiden Treffer von Funken (12.), der von der Strafraumgrenze flach ins linke Eck traf, und Brand, der nach zuvor zwei vergebenen guten Möglichkeiten aus dem Gewühl doch noch netzte. Die Grimmaer Führung zur Pause hätte durchaus höher ausfallen können, doch unter anderem Wiegner belohnte sein Solo nicht. Wenige Sekunden nach Wiederbeginn stand es dann doch 3:0. Inter geistig anscheinend noch in der Umkleide sah mit an, wie Brand den Doppelpack schnürte. Danach wachten die Gäste aus Leipzig etwas auf und erspielten sich ein leichtes Übergewicht, die Durchschlagskraft fehlte ihnen aber weiterhin. Immerhin gelang dem finnischen Winterneuzugang Anton Eerola mit seinem wuchtigen Abschluss von der Sechzehnerkante (78.) - zugleich sein erstes Tor im Leipziger Dress - noch der Ehrentreffer. Mehr hatte Inter nicht mehr zu bieten. Die Heimelf jedoch schon: Wiegner (88.) und auch Sommer (90.+1 ) durften sich noch in die Statistik eintragen und trieben das Ergebnis mit ihren Treffern noch auf 5:1 in die Höhe.

Auch der FSV Wacker 90 Nordhausen buchte sich überraschend gegen den VfL Halle, für den es die erste Pleite seit knapp sechs Monaten war und der wie Plauen damit die Tabellenführung verpasste, einen Dreier aufs Konto. Knopp brachte die abstiegsbedrohte Heimelf in der 25. Minute in Führung. Raßmann glich in der 72. Minute aus, doch Wacker hatte in Person des eingewechselten Riedel sieben Minuten später noch einen Pfeil im Köcher. Nordhausen ist damit auf Tuchfühlung zu den Nichtabstiegsplätzen, während die Hallenser weiterhin Tabellenvierter bleiben.

Remis spielten die beiden Tabellenletzten SV 09 Arnstadt und FSV Martinroda. Der SVA lag lange Zeit in Führung, brachte den Vorsprung aber nicht über die Zeit, weil Brömel in der Nachspielzeit noch einmal für die Gastgeber zu schlug. Beide Teams bleiben damit ein gutes Stück entfernt vom rettenden Ufer.