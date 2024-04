Norderstedts Antreiber Marxen geht mit guten Erinnerungen ins Lohne-Spiel

Juri Marxen ist für Eintracht Norderstedt eminent wichtig. Nur Tore schießen gehört nicht unbedingt zu seinen Stärken, wobei das gegen den kommenden Gegner BW Lohne etwas anders aussieht. Vor den entscheidenden Wochen drückt die personelle Lage die Stimmung bei den Norderstedtern.

Spektakel, tolle Tore, ekstatische und trauernde Fans - der Bremer SV und Eintracht Norderstedt hatten großartige Regionalliga-Unterhaltung zu bieten. Allerdings fand jenes denkwürdige 6:5, das Jonas Kühn mit seinem Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit entschied, bereits im September 2023 statt. Beim Wiedersehen zum Nachholspiel am Mittwochabend gab es ein tristes 0:0.

Es sollte die Woche der Wahrheit für die Eintracht werden: Nach seiner ersten Niederlage im fünften Spiel (0:2 gegen St. Pauli II) hatte Neu-Trainer Jean-Pierre Richter in den beiden Heimspielen gegen die direkten Abstiegs-Konkurrenten Bremer SV und Blau-Weiß Lohne sechs Punkte ins Visier genommen - wohlwissend, dass diese Vereine danach im Gegensatz zur Eintracht noch Nachholspiele in der Hinterhand haben würden.

Defensiv stabiler

Dementsprechend war der 36-Jährige auch etwas unsicher bei der Einordnung des völlig gerechten 0:0 gegen den BSV mit viel Taktik und Kampf, aber wenigen Torchancen: "Der Punkt ist viel wert, wenn wir das am Sonntag bestätigen können. Es ist doch schon mal eine tolle Entwicklung, dass wir zu Hause zu Null spielen." Es war sogar das zweite Mal in Folge, nachdem dies zuvor achtmal hintereinander nicht geklappt hatte.

Schönreden wollte Richter das Duell allerdings auch nicht: "Wir sind nicht zufrieden - weder mit dem Ergebnis noch mit dem Spiel. Über 90 Minuten ist das nicht gut genug. Wir hatten eine starke, druckvolle Anfangsphase und sind auch nach der Pause gut ins Spiel gekommen. Aber danach waren wir nicht immer zwingend, dafür aber leidenschaftlich und gewillt."

Für Letzteres steht seit Jahren Juri Marxen, der gegen den BSV in die Anfangsformation zurückkehrte und als Rechtsverteidiger, Kapitän und Antreiber überzeugte. "Er ist nicht nur sportlich enorm wichtig für die Mannschaft", sagte Richter. An den nächsten Gegner Lohne hat Marxen spezielle Erinnerungen: Im Oktober 2022 erzielte er beim 4:1-Erfolg binnen 24 Minuten zwei Tore. Nun ist dies nicht gerade seine Kernkompetenz, denn insgesamt hat der 29-Jährige in 210 Regionalliga-Einsätzen lediglich sechsmal getroffen.

Choi gesellt sich ins Lazarett

Marxen dürfte nicht nur wegen der engen Personaldecke erneut auflaufen. Nun fällt auch noch der kurzfristig verpflichtete Kang-Min Choi mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Und Ayoub Akhber zog sich im Training einen Kreuzbandriss zu. Er kommt in dieser Saison genauso nicht mehr zum Einsatz wie wohl auch Jonas Behounek (Sehnenriss im Knöchel), Keeper Lars Huxsohl (Daumen-OP), Kevin Kling (Knieverletzung) und Noah Awuku (Rückenprobleme). Dafür kehrten Abwehrrecke Sabio Ibraimo und Noah-Ali Musse Osman zumindest ins Training zurück.