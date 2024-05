Norderstedt will aus dem Meppen-Spiel "viel mitnehmen" und Matchball zwei verwandeln

Vergangene Woche vergab Eintracht Norderstedt seinen ersten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt. Der zweite soll nun am Samstag gegen Weiche Flensburg verwandelt werden. Coach Jean-Pierre Richter ist positiv gestimmt.

Eintracht Norderstedt hat den Klassenerhalt weiterhin in der eigenen Hand. Der erste Matchball wurde gegen den SV Meppen allerdings vergeben: 0:2 hieß es nach einer der besten Saisonleistungen. "Wir müssen aus diesem 90 Minuten viel mitnehmen, hatten viele gute Momente, viele gute Ballphasen und waren zielstrebig", lobte Trainer Jean-Pierre Richter, der das Ergebnis trotz diverser vergebener Torchancen einzuordnen wusste: "Wir haben gegen einen SV Meppen gespielt, der in den letzten Wochen das Maß aller Dinge war."

Nun wartet also am letzten Spieltag Matchball Nummer zwei: der Auswärts-Auftritt beim direkten Konkurrenten um Platz 14, Weiche Flensburg, der vom ehemaligen Norderstedter Torsten Fröhling trainiert wird. Das Problem: Die Fördestädter sind der zweitgrößte Angstgegner. Von den bisherigen 20 Duellen gewann die Eintracht genau eines, und in Flensburg schoss das Team seit 2013 gerade mal sechs Tore. Nur gegen die inzwischen aufgelöste zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg ist die Regionalliga-Bilanz verheerender (13 Niederlagen in 14 Partien).

"Wir sind klar fokussiert"

Solche Zahlen interessieren Coach Richter allerdings momentan in der heißen Phase nicht. "Wir haben es geschafft, dass Jeddeloh, das vor zehn Wochen vor uns stand, uns nicht mehr einholen kann", erinnert der 37-Jährige an seinen Amtsantritt. "Es gibt keinen Grund zu sagen, wir sind irgendwie positiv oder negativ gestimmt. Aber wir sind klar fokussiert. Wir wissen um Flensburgs Stärken, wir wissen aber auch, dass wir gute Qualitäten haben. Es kommt darauf an, von der Mannschaft überzeugt zu sein." Dies gilt auf jeden Fall für den seit Vereinsgründung tätigen Team-Betreuer Olaf Bösselmann. Er eröffnete am Sonntag das obligatorische Gespräch nach dem Spiel mit den Worten "Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, der letzten in dieser Saison".

Für diese Konstellation bündelt die Eintracht noch einmal alle Kräfte: Aus der Mannschaftskasse wird ein Fanbus in den hohen Norden finanziert, und auch der zuletzt schmerzlich vermisste Torjäger Manuel Brendel ist nach seiner Mittelohrentzündung wieder ins Training eingestiegen.

Mit einem Unentschieden bei der drittschlechtesten Heim-Mannschaft wäre die zehnte Viertliga-Saison in Folge perfekt. Aber selbst bei einer Niederlage gäbe es weitere Matchbälle: Sollte Meister Hannover 96 II aufsteigen, würde sich Norderstedt die Relegation sparen. Und selbst wenn sich Würzburg durchsetzen würde, hätte Norderstedt gegen den Vizemeister aus Niedersachsen den vierten Matchball. Spätestens dann darf in Hin- und Rückspiel aber kein Doppelfehler passieren.