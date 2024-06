Norderstedt verlängert mit Wallenborn und Akhber

Mit André Wallenborn (29) und Ayoub Akhber (21) haben zwei bisherige Spieler des FC Eintracht Norderstedt neue Verträge unterschrieben. Wallenborn will nach von Verletzungspech geprägter Vorsaison wieder in Schwung kommen und seine geballte Erfahrung einsetzen. Auch Akhber hatte vergangene Spielzeit mit einem Kreuzbandriss großes Pech. Der junge Angreifer wird deswegen noch einige Monate fehlen, will dann aber durchstarten.