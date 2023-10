Norderstedt geht in Eimsbüttel unter - Kiel II behauptet die Spitze - Lübecker Machtdemonstration

Aufsteiger Eimsbütteler TV spielte sich am Sonntag teils in einen Rausch und schoss Eintracht Norderstedt mit 5:0 ab. Später gewann Holstein Kiel II in Oldenburg. Im Topspiel überrollte Phönix Lübeck am Samstag schon den SV Meppen.

ETV fulminant zum zweiten Saisonsieg

Was für ein Sonntag für das vormalige Schlusslicht Eimsbütteler TV! Gegen Eintracht Norderstedt feierte der Aufsteiger einen 5:0-Kantersieg. Die Partie startete schon mit einem Paukenschlag: Qestaj zog aus der Distanz ab und setzte den Ball sehenswert zum 1:0 in den Winkel (3.). Weil die Gäste ihre Ausgleichschancen nicht nutzten, legte der ETV rasch nach: Akyol spielte einen Doppelpass mit Yago und düpierte dann Keeper Exner - 2:0 (20.). Und es kam bis zur Pause noch schlimmer für die Eintracht, die sich völlig von der Rolle präsentierte und sich beim 3:0 in Person von Musse zudem einen dicken Patzer erlaubte: Akyol bediente abschließend Bär, der frei vor dem Tor keine Mühe hatte (33.). Das 4:0 war dann ein weiteres Highlight der Partie: Boakye startete ein Solo und veredeltes selbiges mit einem Schlenzer ins Kreuzeck (41.). Im zweiten Durchgang verteidigte die Heimelf die klare Führung, Keeper Weber hielt die Null. Und der ETV schob offensiv noch das 5:0 nach: Akyol legte dabei dem eingewechselten Leptien auf, der vom Strafraum wuchtig traf (71.). Das halbe Dutzend machte der Aufsteiger dann aber nicht mehr voll, auch wenn es die Chancen dazu gab. Die Rote Laterne übernimmt nun Kilia Kiel.

Kiel II behauptet in Oldenburg die Spitze

Im zweiten Sonntagsspiel empfing der VfB Oldenburg die U 23 von Holstein Kiel - und die Kieler gewannen durch einen Doppelschlag in Durchgang zwei mit 2:0 und behaupten damit den Platz an der Sonne. Es war ein gebrauchtes Debüt für Oldenburg-Coach Kilic, der im ersten Durchgang einen verschossenen Elfmeter von Buchtmann sah. Dem Tabellenführer reichten nach Wiederanpfiff dann vier Minuten zum Sieg: Niehoff besorgte das 1:0 (54.), Kulikas ließ das 2:0 folgen (59.). Weil Appiah kurz darauf vom Platz flog, kam Oldenburg an diesem Tag nicht mehr in die Spur und wartet nun seit vier Spielen auf einen Sieg.

Phönix Lübeck zerlegt Meppen

Auf dem Papier versprach das Aufeinandertreffen des Drittliga-Absteigers SV Meppen und dem 1. FC Phönix Lübeck, der so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Regionalliga Nord ist, eigentlich Topspiel-Charakter. Statt einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen bekamen die Zuschauer im Stadion Flugplatz eine Lübecker Machtdemonstration geboten. Der 1. FC zeigte dem zuletzt dreimal in Folge siegreichen SVM seine Grenzen auf und feierte am Ende einen klaren 4:1-Erfolg. Die Partie war dabei schon zur Pause entschieden. Das Match begann aufgrund von Anreiseproblemen beim Meppener Anhang eine halbe Stunde später. Lübeck startete enorm druckvoll und ging nach 13 Minuten in Führung. Hyseni schweißte die Kugel aus 18 Metern unter die Latte. Nur fünf Minuten später marschierte Taritas durch Meppens komplette Abwehr und vollendete flach ins linke Eck. Vor allem defensiv agierte der SVM im ersten Durchgang immer wieder schläfrig und offenbarte stellenweise besorgniserregende Lücken. Lübeck dagegen zeigte sich gnadenlos und feilte am nächsten Einschuss. In der 38. Minute war es dann soweit. Nach einer Ecke bekam Meppen den Ball nicht geklärt, aus dem Gewühl stocherte Ntika den Ball zur völlig verdienten 3:0-Führung unter die Latte. Als kurz darauf Stöver dann auch noch einen Gegenspieler austanzte und auf 4:0 erhöhte, deutete sich ein Debakel aus der Sicht des Ex-Drittligisten an. Ob aus Mitleid oder Kräfte-Einteilung für die bevorstehenden Spiele, nach der Pause schaltete Lübeck einige Gänge zurück und ließ es etwas ruhiger angehen - es bestand ohnehin mehr kein Zweifel daran, dass Lübeck an diesem Abend als Sieger vom Platz gehen würde. In der 53. Minute war den Gästen immerhin der Ehrentreffer vergönnt. Seidel verkürzte auf 1:4. Die Partie war nun generell etwas offener, Phönix spielte es nach vorne nicht mehr so zielstrebig wie in Durchgang eins. Meppen dagegen hatte sogar noch die ein oder andere Chance auf das 2:4, am Ende blieb es aber beim deutlichen Heimerfolg der Lübecker, die damit zumindest über Nacht auf Rang eins klettern.

HSV feiert Derbysieg

In der Reserven-Ausgabe des Hamburger Derbys standen sich am Samstagabend der Hamburger SV II und der FC St. Pauli II gegenüber. Die Hausherren erwischten den besseren Start in die Partie, ohne jedoch die ganz große Gefahr in der Offensive auszustrahlen. Der HSV brauchte dagegen etwas, um sich mit der Flutlicht-Atmosphäre zu akklimatisieren. Dennoch wären die Rothosen mit der ersten Chance der Partie dann sogar beinahe in Führung gegangen. Der Querbalken stand der Gäste-Führung jedoch im Weg. Folglich ging es mit einem gerechten Remis in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig an der Statik der Partie, im Gegenteil, nun wurde es richtig zäh. Nur selten kam so etwas wie Derby-Stimmung auf. Nach viel Leerlauf schien es so, als hätten sich beide Parteien auf eine Punkteteilung geeinigt zu haben, in der 84. Minute gelang dem HSV schließlich aber tatsächlich noch der Lucky Punch. Einer der vielen langen Bälle landete bei Rexhepi, der von links nach innen zog und die Kugel in den Maschen versenkte (82.). Zeit für eine passende Antwort blieb nicht mehr. Wenig später war Schluss. Der HSV scheint das "Sommerloch" überwunden zu haben und feiert den dritten Sieg in Serie, im Lager der Kiezkicker macht sich nach nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien dagegen allmählich der Herbstblues breit.

Weiche ärgert Lohne

Mit Weiche Flensburg und BW Lohne trafen am Samstag zwei Teams mit völlig verschiedenen Ausgangslagen aufeinander. Während Lohne auf einen nahezu perfekten Saisonstart mit 17 Punkten aus den ersten acht Partien zurückblickte, hieß es für die mit nur acht Punkten im Tabellenkeller feststeckenden Flensburger bislang Abstiegskampf pur. Somit waren die Rollen vorab dieser Partie klar verteilt. Weiche zeigte sich an diesem Nachmittag vor dem gegnerischen Tor aber gnadenlos und erzielte die Tore zum bestmöglichen Zeitpunkt. Trotz einer recht ausgeglichenen ersten Hälfte, ließ Hoppe mit dem Führungstreffer noch vor der Pause das Pendel zugunsten der Gäste ausschlagen. Lohne kam wütend aus der Pause und schien sich viel vorgenommen zu haben. Diese kurze Drangphase erstickte Ehlers in der 70. Minute mit dem 2:0. Die letzten Zweifel am Auswärtssieg beseitigte schließlich Hartmann in der 93. Minute und markierte den 3:0-Endstand.

Ottensen ringt Jeddeloh nieder

Mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Partien hatte Titelaspirant Teutonia Ottensen die Tabellenspitze zuletzt etwas aus den Augen verloren. Gegen den SSV Jeddeloh II wollte der Glawogger-Trupp nun wieder Meter nach oben gutmachen - mit Erfolg. In einer intensiven Partie setzte sich der Favorit am Ende knapp mit 1:0 durch. Den Treffer des Tages in einer ansonsten recht ereignisarmen Partie erzielte Ole Wohlers in der 57. Minute. Ottensen klettert in der Tabelle damit wieder nach oben und beißt sich hinter der Tabellenspitze fest.

Havelse holt Big Points

Am anderen Ende der Tabelle feierte der TSV Havelse am Samstagnachmittag enorm wichtige Zähler. Im Kellerduell setzte sich der ehemalige Drittligist mit 2:0 gegen Aufsteiger Kilia Kiel durch und distanziert sich dadurch von der roten Zone. Passend zur Ausgangslage beider Teams lieferten sich beide Kontrahenten ein Duell auf Augenhöhe, das auch aufgrund seiner kämpferischen Note dem Titel eines Kellerduells gerecht wurde. Über weite Strecken fehlte es beiden Teams an zündenden Ideen, die an diesem Nachmittag den Unterschied machen könnten. Erst in der 68. Minute brach Gäste-Akteur Cicek den Bann und ließ das Momentum zugunsten seiner Farben ausschlagen. Die knappe Führung spielte Havelse folglich auch in die Karten. Kilia wagte sich in den Schlussminuten gezwungenermaßen aus dem Schneckenhaus, wodurch sich immer wieder Räume für Umschaltmöglichkeiten boten. Gegen aufgerückte Kieler machte Havelse mit einer der letzten Aktion des Spiels schließlich in Person von Mittelstädt den Deckel drauf.

Spelle-Venhaus punktet am Panzenberg

Der SC Spelle-Venhaus kriecht in kleinen Schritten aus dem Tabellenkeller. Nachdem die Mannschaft von Hanjo Vocks beim 2:0-Sieg im Kellerduell gegen Kilia Kiel zuletzt etwas Selbstvertrauen tanken konnte, erkämpfte sich der Neuling nun auch beim Bremer SV einen Punkt und blieb dabei zum zweiten Mal in Folge auch ohne Gegentreffer. Die Geschichte der Partie ist dabei schnell erzählt. Beide Teams brannten offensiv kein Feuerwerk ab und konzentrierten sich hauptsächlich darauf, defensive Stabilität auszustrahlen. Vor allem die Gäste knüpften dabei an die gute Defensivleistung der letzten Woche an und offenbarten nur selten Lücken in der Rückwärtsbewegung, was sich letztlich aber auch in der Offensive bemerkbar machte. Unterm Strich also eine leistungsgerechte Punkteteilung.

Hannover II bleibt oben dran

Nach vier Partien in Folge ohne Niederlage (zwei Siege, zwei Unentschieden) musste sich die SV Drochtersen/Assel mal wieder geschlagen geben. Gegen die Zweitliga-Reserve von Hannover 96 setzte es eine deutliche und letztlich auch in der Höhe verdiente 0:3-Niederlage. Hannover stellte bereits im ersten Durchgang die Weichen für den sechsten Saisonsieg. Momuluh (29.) und Chakroun (34.) besorgten den Hausherren eine bequeme 2:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Drochtersen/Assel zwar nochmals gegen die drohende Pleite, als Sanyang im Schlussakkord aber auf 3:0 erhöhte, war der Deckel endgültig drauf. Hannover hält damit Anschluss zur Tabellenspitze, Drochtersen muss den Blick dagegen wieder nach unten richten.