Norderstedt empfängt den HSV II - Spitzenspiel zwischen Flensburg und Hildesheim

Bereits am Dienstag beginnt in der Regionalliga Nord der 4. Spieltag mit der Partie Eintracht Norderstedt gegen den Hamburger SV II. Tags darauf gehen die anderen acht Begegnungen über die Bühne, unter anderem das Spitzenspiel zwischen Weiche Flensburg (1.) und dem VfV 06 Hildesheim (3.).

Die U 21 des Hamburger SV, sie könnte nach drei Spieltagen gut und gerne mit neun Punkten dastehen, doch gegen den SSV Jeddeloh II verspielte die zweite Mannschaft des Rauten-Klubs eine 2:0-Führung, in Überzahl. Trainer Pit Reimers sagte hinterher: "Natürlich sind meine Jungs nach dem Spielverlauf enttäuscht. Wir hätten in der Schlussphase noch die eine oder andere Chance mehr kreieren müssen. Aber es ist eben immer noch eine Aufgabe, unseren Reifeprozess vorantreiben, auch wenn wir deutlich weiter als in der vergangenen Saison sind." Wie weit, das können die Hamburger am Dienstag im Auswärtsspiel bei der noch sieglosen Eintracht Norderstedt unter Beweis stellen.

Neun Punkte, die hat der SC Weiche Flensburg 08 eingeheimst und darf sich am Mittwoch auf ein spektakuläres Match freuen: Mit dem VfV 06 Hildesheim ist der aktuelle Tabellendritte zu Gast. Aufgrund seiner Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals ist der VfB Lübeck noch mit einem Spiel im Rückstand. Demzufolge sind die bislang geholten sechs Zähler das Maximum für die Männer von der Lohmühle. Dort gastiert an diesem Spieltag Hannover 96 II, das zuletzt mit seiner offensiven Ausbeute höchst unzufrieden gewesen ist.

Einen erneuten Anlauf in Richtung erste Punkte unternehmen der Bremer SV in Havelse und Kickers Emden beim SSV Jeddeloh II. BW Lohne wird froh sein, überhaupt mal wieder spielen zu dürfen, bislang hat der Aufsteiger erst ein Regionalliga-Match bestreiten können, jetzt kommt Werder Bremen II.

Die drei weiteren Spiele lauten BSV SW Rehden gegen Holstein Kiel II, 1. FC Phönix Lübeck gegen den FC Teutonia Ottensen und FC St. Pauli II gegen den SV Drochtersen/Assel.