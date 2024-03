Norderstedt agiert unter Richter wieder stabiler - Offene Rechnung mit Eimsbüttel

Vier Punkte in vier Tagen - der Einstand von Jean-Pierre Richter ist geglückt. Mit dem 1:1 im Nachholspiel gegen Weiche Flensburg (20 Duelle, ein Sieg) hielt Eintracht Norderstedt zumindest einen direkten Konkurrenten auf Abstand. Am Sonntag wartet nun Eimsbüttel.

"Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir dagegen gehalten haben", kommentierte der 36-jährige Jean-Pierre Richter nach seinem ersten Auftritt vor heimischem Publikum das Remis gegen Weiche Flensburg.

Fans und Team warten damit zwar weiterhin seit fünfeinhalb Monaten auf einen Heimsieg (3:2 gegen St. Pauli II), erlebten aber einen deutlichen Aufwärtstrend. Gerade in der Anfangsphase knüpfte Norderstedt an alte Zeiten an, ging durch einen Traum-Schlenzer von Manuel Brendel in Führung und hätte durch Nick Selutin (12.) und Florian Meier (33.), die am herausragenden Flensburg-Keeper Jesper Heim scheiterten, höher führen können. Doch Flensburg holte dank einer starken Phase zwischen der 46. und 65. Minute verdient einen Punkt, wobei ausgerechnet der ehemalige Norderstedter Jan-Pelle Hoppe den Ausgleich erzielte. "Trotzdem ist meine Mannschaft nicht ansatzweise auseinander gegangen oder unruhig geworden", sah Richter positive Ansätze, denn sein Team gestaltete die letzte halbe Stunde wieder ausgeglichen.

Genau das sah exakt zwei Wochen zuvor noch anders aus. Da lag die Eintracht am Boden, hatte beim 0:3 gegen die zweite Mannschaft des Hamburger SV Willen, Einsatz und Selbstvertrauen vermissen lassen. Hinzu kam die lange Verletztenliste, die ein Abrutschen in den noch tieferen Tabellenkeller vermuten ließ. Sportchef Denny Schiemann zog die Reißleine, brachte den zweiten Trainerwechsel der Saison weitaus stilvoller über die Bühne als die Beurlaubung von Olufemi Smith (der inzwischen im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist) und hoffte damit auf die Wende zum Guten.

Rückkehrer Choi

Ob diese gelingt, ist so schnell nicht zu beurteilen. Die vier Punkte, die Richter holte, bilden in der Momentaufnahme genau den Puffer zum Relegationsplatz - bei ungünstigster Konstellation sind es allerdings auch nur zwei Punkte bei mehr absolvierten Spielen. So gilt es, auch am Sonntag wieder zu punkten. Zumal: Gegen den Eimsbütteler TV steht die Mannschaft in der Pflicht, eine 0:5-Hinspiel-Niederlage gegen den Aufsteiger wettzumachen, die damals zur Trennung von Smith und der Installation des am Ende glücklosen Max Krause führte, der inzwischen klaglos wieder ins zweite Glied zurückgekehrt ist - was eigentlich erst im Sommer geplant war.

Gegen den ETV entspannt sich die Personalsituation. Auch dank Rückkehrer Kang-Min Choi, der nach seinem berufsbedingten Abgang im Sommer zuletzt vereinslos war. Der zuletzt verletzte André Wallenborn feierte ein Kurz-Comeback. Dagegen fällt Torwart Lars Huxsohl wegen einer Hand-OP bis zum Saisonende aus. Auch Jonas Behounek (Sehnenriss im Knöchel), Noah Awuku (Bandscheibe), Kevin Kling (Knie), Saibo Ibraimo (Zerrung) und Ayoub Akhber (Muskelfaserriss) stehen nicht zur Verfügung.