Nordduell mit Extra-Note, gern gesehene Gäste in Hamburg: Das bringt der Zweitliga-Spieltag

Auftakt und Abschluss: Der erste Rückrunden-Spieltag in der 2. Bundesliga markiert zugleich den Jahresabschluss. Im Fokus: Zwei Nordduelle und zwei Topspiele mit viel Geschichte.

Kiel - St. Pauli

Nur eine Niederlage aus den vergangenen neun Spielen - der FC St. Pauli präsentierte sich zuletzt in Topform. Der als "Wintermeister" beendeten Hinrunde gab Trainer Timo Schultz eine 2+, wäre aber bereit, "eine Note höher zu gehen", wenn der Rückrunden-Auftakt gegen Kiel am Freitagabend gelingt. Für Störche-Coach Marcel Rapp geht es um einen Vereinsrekord: Mit einem Sieg hätte er elf Punkte aus den ersten fünf Heimspielen geholt. Bislang hält Markus Anfang die Bestmarke (zehn Zähler).

Düsseldorf - Sandhausen

Dass Rapp den Anfang-Startrekord nicht schon eingestellt hat, liegt auch am SV Sandhausen. Die Kurpfälzer entführten am vergangenen Spieltag einen Punkt aus der Fördestadt, schafften damit aber nicht den Sprung aus der Abstiegszone. Den peilt das Team von Alois Schwartz ("Wir haben einige Dinge gesehen, die richtig gut waren") gegen Düsseldorf an, aber ohne den gesperrten Ritzmaier (5. Gelbe Karte). Nach zwei Partien ohne Niederlage gegen die Topteams Darmstadt und St. Pauli (vier Punkte) geht es für die Rheinländer dagegen um die Fortsetzung dieser Mini-Serie. Was Mut macht: In den vergangenen Direktvergleichen mit Sandhausen blieb Düsseldorf ohne Gegentor (3/1/0).

Paderborn - Heidenheim

Die kleine Heidenheimer Siegesserie (3/0/0) fand am vergangenen Spieltag in Karlsruhe ein ärgerliches Ende. Wiedergutmachung ist am Samstag in Paderborn gefragt. Gegen den SCP tat sich die Mannschaft von Frank Schmidt allerdings immer schwer. In sieben Anläufen gab es noch keinen Sieg, aber immerhin fünf Remis - für die Gastgeber, denen Hinrunden-Erfolgsgarant Platte weiter fehlt (Muskelfaserriss), die längste positive Serie gegen einen Ligakonkurrenten.

Aue - Nürnberg

Nach dem 0:0 am 1. Spieltag prophezeite der damalige Auer Coach Aleksey Shpilevski dem Gegner aus Nürnberg eine Endplatzierung in den Top-Drei. Zum Rückrunden-Auftakt ist der Club davon tatsächlich gar nicht so weit entfernt (zwei Punkte bis Platz drei), Shpilevski allerdings schon längst Geschichte im Erzgebirge. Denn Aue steckt in der Abstiegszone fest, kassierte zuletzt drei Niederlagen in Serie - und muss nun gegen den FCN ohne Shpilevskis Nach-Nachfolger und Interimstrainer Pavel Dotchev auskommen, der sich mit dem Coronavirus infiziert hat.

Ingolstadt - Dresden

Apropos Abstiegszone: Dort befindet sich seit Monaten auch der FC Ingolstadt. Auch die Schanzer wechselten (gleich zweimal) den Trainer. Das ersehnte Erfolgserlebnis wollte aber auch unter Rüdiger Rehm bei dessen Debüt am vergangenen Spieltag nicht gelingen. Klappt es gegen vom Derbysieg in Aue euphorisierte Dresdner? Seit acht Begegnungen wartet der FCI jedenfalls im eigenen Stadion auf einen Sieg, es hapert vor allem offensiv: In keiner Partie gelang mehr als ein Tor.

Hamburg - Schalke

Satte 55 Heimspiele hat der Hamburger SV in seiner Geschichte schon gegen Schalke 04 bestritten. Die Knappen sind gern gesehene Gäste im Volksparkstadion, 120 Tore gelangen dem HSV gegen S04 (nur gegen dessen Lokalrivale Dortmund zeigte man sich noch treffsicherer, 126). Nun geht es darum, ähnlich offensivlustig den vierten Heimsieg in Serie zu schaffen und die Aufstiegsambitionen gegen einen direkten Konkurrenten und Tabellennachbarn zu unterstreichen. Doch Vorsicht: Auch Schalkes Formkurve zeigte - trotz dem weiter fehlenden Toptorschützen Terodde - nach oben.

Karlsruhe - Rostock

Die Qual der Wahl hat KSC-Trainer Christian Eichner vor dem Heimspiel gegen Rostock am Sonntag. Der von ihm zum "Unterschiedspieler" ernannte Choi steht nach Gelbsperre wieder zur Verfügung, doch dessen Vertreter Batmaz avancierte beim 3:2 gegen Heidenheim zum Matchwinner. Eventuell gibt der Fitnesszustand des Doppeltorschützen, der umgeknickt und zur Pause ausgewechselt worden war, den Ausschlag? Seine Einsatzfähigkeit ist noch unklar. Bei den Gästen geht der Blick indes nach unten: Vier Spiele ohne Sieg heißt, dass die Abstiegszone fünf Punkte nahegekommen ist.

Hannover - Bremen

76-mal duellierten sich Hannover 96 und Werder Bremen - nur dreimal davon in der 2. Liga. Ein Sieg gelang den Niedersachsen im Unterhaus noch nicht. Womöglich im vierten Anlauf? Für Interimstrainer Christoph Dabrowski käme ein Dreier gelegen, ist die Zukunft des eigentlich als U-23-Coach angestellten Ex-Profis doch noch immer unklar. Beim SV Werder Bremen ist die langfristige Perspektive hingegen längst geklärt: Ole Werner feierte zum Einstand zwei Siege und würde nur allzu gerne den dritten einfahren - sicher wäre dann auch die Spitzengruppe wieder in greifbarer Nähe für die Werderaner.

Regensburg - Darmstadt

Ein weiteres Topspiel an diesem Spieltag liefern sich Jahn Regensburg und Darmstadt 98. Es dürfte nicht nur aufgrund der Tabellensituation (2. gegen 5.) intensiv zur Sachen gehen: Regensburg - das auf die gesperrten Gimber und Otto verzichten muss - führt die meisten Zweikämpfe in der 2. Liga (117 im Schnitt), die Lilien begehen die meistens Fouls pro Partie (13,8). "Im letzten Spiel vor Weihnachten gilt es nochmal alle Kräfte zu mobilisieren", verlangt SSV-Verteidiger Saller.