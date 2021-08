Norbert Meier: Neuer Job in der Jugendakademie des TSV Meerbusch

Norbert Meier hat in seiner Karriere die Bundesliga sowohl als Spieler als auch als Trainer ausgiebig erlebt. Im Alter von 62 Jahren zieht es ihn nun an die Basis, beim TSV Meerbusch wird er neuer Leiter der Jugendakademie.

Wie die "Rheinische Post" berichtete und der TSV Meerbusch am Mittwoch bestätigte, fängt Norbert Meier im September seine neue Aufgabe als Leiter der Jugendakademie des TSV Meerbusch an. Ehrenamtlich, wie Meier betont, "das ist eine Geschichte, die aus meiner langjährigen, freundschaftlichen Verbindung mit Christoph Peters (Sportlicher Leiter beim TSV; Anm. d. Red.) entstanden ist."

Eine Basisaufgabe, denn Meier spricht davon, dass es ihm ein Anliegen sei, dass die Jugend nach all den ganzen Corona-bedingten Unterbrechungen wieder voll auf ihre Kosten komme und das Fußballspielen von der Pieke auf erlerne.

Seine Karriere als Trainer im Profifußball hat der 292-malige Bundesligaspieler, der für Deutschland auch in 16 Länderspielen auflief, schon im August 2020 für beendet erklärt. Seine letzte Station im Profibereich endete am 15. März 2019 beim Drittligisten KFC Uerdingen nach nur anderthalbmonatiger Amtszeit. Erfolgreicher war Meier da schon bei Fortuna Düsseldorf, mit der er 2009 in die 2. Liga und zwei Jahre darauf in die Bundesliga aufgestiegen ist. Auch mit dem MSV Duisburg gelang ihm der Sprung ins Oberhaus (2005), 2015 führte er Arminia Bielefeld von der 3. in die 2. Liga. Unvergessen bleibt auch seine Auseinandersetzung mit Kölns Albert Streit an der Seitenlinie am Nikolaustag 2005, die Meier - damals Trainer des MSV Duisburg - zu einer Schauspieleinlage verführte.