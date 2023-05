Nollenberger bedient: "Mir fehlen die Worte"

Die SpVgg Bayreuth geriet am Wochenende mit 0:4 gegen Duisburg unter die Räder. Sichtlich bedient waren die Beteiligten, die dennoch versuchten, Zuversicht zu versprühen.

War es das nach nur einem Jahr in der 3. Liga schon wieder für die SpVgg Bayreuth? "Heute stehen wir mit dem Rücken zur Wand, das ist extrem bitter", sagte ein sichtlich enttäuschter Alexander Nollenberger bei "MagentaSport". "Mir fehlen gerade auch ein bisschen die Worte, dass es so deutlich ist. Wir hatten viel Ballbesitz, aber schlussendlich steht es 4:0 für den Gegner."

Speziell in der ersten Hälfte war mehr drin, aber "wir kriegen es nicht hin, den Ball über die Linie zu schießen. Momentan kann ich auch nicht sagen, warum das so ist", fuhr Nollenberger fort. Das 0:4 gegen Duisburg war die vierte Niederlage in Folge für Bayreuth, die dritte in Serie ohne eigenen Treffer. Die Anzeichen sind also alarmierend.

Vier Spiele sind noch zu gehen und bei vier Zählern Rückstand auf den Tabellen-16. Halle ist freilich noch alles möglich. Aber die Art und Weise der Niederlage des so immens wichtigen Heimspiels gegen Duisburg gibt der Altstadt sicher zu denken. Aber an aufgeben ist selbstverständlich nicht zu denken. "Es geht darum, 120 Prozent zu geben auf dem Platz, dass wir das Wunder schaffen", fordert der schnelle Nollenberger, der längst das Interesse anderer Vereine geweckt hat.

Kleine: "Wichtig ist es, positiv zu bleiben"

Coach Thomas Kleine war indes bemüht, den Kopf nicht in den Sand zu stecken. "Wichtig ist es, positiv zu bleiben, egal in welcher Situation", fordert der vor der Saison gekommene Trainer. "Wir wissen, wir müssen die letzten vier Spiele gewinnen. Nächste Woche, wenn keiner mit uns rechnet, brauchen wir einen Sieg. Wir haben jetzt 31 Punkte, 40 brauchst du mindestens - und das wird meistens nicht reichen. Wir werden weiter Gas geben und alles auf den Platz werfen."

Die Aufgabe am kommenden Wochenende könnte kaum schwerer sein, es geht zu Spitzenreiter Elversberg. Anschließend stehen Spiele gegen Viktoria Köln, in Dortmund und gegen Aue auf dem Programm. "Als wir in dieser Saison eine Niederlagenserie hatten, sind wir oft zurückgekommen. Das gilt es auch jetzt zu tun", versuchte Nollenberger dann doch noch irgendwie Zuversicht zu versprühen.