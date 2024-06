NOFV teilt Oberligen für 2024/25 ein: Stahnsdorf muss in den Süden

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die beiden Oberligen für die Saison 2024/25 eingeteilt. Ins Auge fällt, dass der nicht weit von Berlin gelegene RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 in den Süden muss und ihm damit teils weite Fahrten bevorstehen.

Oberliga NoFV-Nord 2024/25 FC Hansa Rostock II (Absteiger)

Berliner AK 07 (Absteiger)

SV Lichtenberg 47

SV Sparta Lichtenberg

BSV Eintracht Mahlsdorf

TSG Neustrelitz

Tennis Borussia Berlin

TuS Makkabi Berlin

SV Tasmania Berlin

FC Anker Wismar

FSV Optik Rathenow

SC Staaken 1919

SG Dynamo Schwerin

Rostocker FC

BFC Preussen (Aufsteiger Berlin)

SV GW Ahrensfelde (Aufsteiger Brandenburg)

Oberliga NOFV-Süd 2024/25 Bischofswerdaer FV 08

VfB Germania Halberstadt

1. FC Magdeburg II

VfB Auerbach

VfB Krieschow

SG Union Sandersdorf

SC Freital

FC Einheit Wernigerode

FSV Budissa Bautzen

FC Einheit Rudolstadt

FC Grimma

Ludwigsfelder FC

VfL 96 Halle

RSV Eintracht 1949 (aus Nord)

BSG Wismut Gera (Aufsteiger Thüringen)

SV Blau-Weiß Zorbau (Aufsteiger Sachsen-Anhalt)

Wenn die Einwohner von Stahnsdorf aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark bei sommerlichen Temperaturen eine Abkühlung im berühmten Strandbad Wannsee suchen, können sie sich - sofern sie ins Auto steigen - bei günstiger Verkehrslage in gut einer Viertelstunde diesen Wunsch erfüllen. Für all diejenigen, die es mehr mit Fußball als mit Wassersport halten, ist die Entfernung zum Berliner Mommsenstadion mit gut 16 Kilometern und knapp halbstündiger Fahrtzeit vielleicht noch einen Tick interessanter.

Der RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 wird in der kommenden Oberliga-Saison aber die kurzen Wege in Richtung Berlin und die etwas weiteren Fahrten in die nördlicheren Bundesländer Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht antreten dürfen. Stattdessen geht es beispielsweise ins über 230 Kilometer entfernte Gera. Grund: Bei der Einteilung der beiden NOFV-Oberligen sind die Stahnsdorfer vom Norden in den Süden versetzt worden, damit beide Staffeln mit 16 Teams an den Start gehen. Dass aus der Regionalliga mit Hansa Rostock II und dem Berliner AK zwei nördlich von Stahnsdorf gelegene Klubs abgestiegen sind, hatte auf die Einteilung auch Einfluss.

Mit dem BFC Preussen aus Berlin und dem SV Grün-Weiß Ahrensfelde aus Brandenburg sind indes zwei bisherige Sechstligisten neu in der Liga. Aus der Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern fand sich hingegen kein aufstiegswilliges Team.

Kein Aufsteiger aus Sachsen

Mit dem gleichen Phänomen ist auch die Oberliga NOFV-Süd konfrontiert: Sämtliche Spitzenteams der sechstklassigen Sachsenliga haben auf ihr Aufstiegsrecht verzichtet. Somit stoßen mit Wismut Gera aus Thüringen und Blau-Weiß Zorbau aus Sachsen-Anhalt nur zwei Aufsteiger neu dazu.

Ein Aufstiegsrecht für die Regionalliga hätte in diesem Sommer der Bischofswerdaer FV 08 besessen, doch scheute diesen Schritt, weswegen der zweitplatzierte VFC Plauen nun viertklassig ist und der BFV 08 seinen Meistertitel verteidigen kann.