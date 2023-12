NOFV-Präsident Winkler: "In den Stadien entlädt sich ein gesamtgesellschaftliches Frustproblem"

NOFV-Präsident Hermann Winkler zieht im kicker-Interview ein positives Hinrundenfazit für die Regionalliga. Außerdem spricht er über den gestiegenen Zuschauerzuspruch und die Aufstiegsregelung. Die jüngsten Fanausschreitungen verurteilt er harsch.

Noch bis zum 20. Dezember soll der Ball in der Regionalliga Nordost rollen. Dann ist Winterpause in der Saison 2023/24. Wie bewerten Sie die erste Saisonhälfte, Herr Winkler?

Wenn wir von der Spannung ausgehen, haben wir eine der spannendsten ersten Halbserien erlebt. Aus meiner Sicht können noch sechs Vereine den Aufstieg schaffen. Das ist für die Vereine zwar stressig, aber gut für die Spannung. Es gibt diese Saison viele Überraschungen. Das macht unsere Regionalliga so attraktiv. Positiv erfreut bin ich über den Zuschauerschnitt, der, Stand 10. Dezember, 2910 Zuschauer pro Partie beträgt. Das sind 800 mehr als noch im Vorjahr. Mit der bisher durchgeführten Anzahl an Partien und den wenigen Spielabsagen bin ich zufrieden.

18 Mannschaften spielen in dieser Saison in der Regionalliga Nordost. Wie bewerten Sie das Niveau der Staffel?

Wir haben eine ausgesprochen hohe Qualität in der Liga. Dadurch werden wir einen würdigen Vertreter in die 3. Liga schicken.

Derzeit steht der Greifswalder FC an der Tabellenspitze. Hätten Sie damit im Vorfeld gerechnet?

Nein. Zumal die Greifswalder in der vergangenen Saison nicht vorne mitgespielt haben. Das zeigt aber auch die Vielfalt der Liga und was alles möglich ist.

Große Hoffnung sehe ich beim derzeitigen Beharrungsvermögen des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga nicht. Hermann Winkler zur Aufstiegsregelung in den Regionalligen

Nach der Saison 2023/24 steigt der Meister direkt in die 3. Liga auf. In den folgenden Jahren warten wieder die Aufstiegsspiele für den Nordost-Meister. Haben Sie noch Hoffnung, dass sich an der Regelung auf absehbare Zeit etwas ändern wird?

Große Hoffnung sehe ich beim derzeitigen Beharrungsvermögen des Deutschen Fußball-Bundes und der Deutschen Fußball Liga auf die aktuelle Situation nicht. Positiv finde ich aber, dass es Unterstützer von Vereinen, auch aus der 3. Liga, für unser Vorhaben gibt, die nicht davon betroffen sind. Ich gebe nach wie vor das Modell mit 22 Mannschaften in der 3. Liga nicht auf. Wir müssen die Situation abpassen und wenn sich eine Tür öffnet, den entscheiden Schritt machen.

Wie ist denn der aktuelle Stand in der Regionalliga-Thematik "Meister müssen aufsteigen"?

Es gilt weiterhin die vom DFB-Bundestag 2019 beschlossene und seit der Saison 2020/21 gültige Regel (Die Meister der Regionalliga West und Südwest steigen direkt auf, die beiden übrigen Aufstiegsplätze verteilen sich auf die Regionalligen Nord, Nordost sowie Bayern und werden in einem Rotationsprinzip ausgespielt, Anm.d.R.).

Stichwort 3. Liga: Wie können die Vereine gesund wachsen, ohne sich dabei beziehungsweise in der 3. Liga komplett zu übernehmen?

Da gibt es kein Patentrezept. Es gilt, sich sukzessive nach oben zu wirtschaften. Die Vereine müssen die regionalen Partner binden. Es ist leider die strukturelle Schwäche des Nordostens, dass große Firmen fehlen. Wir als Verband helfen den Vereinen mit der Medienpräsenz, wo sich die Sponsoren dann präsentieren können und eine Plattform haben.

386.519 Zuschauer insgesamt waren zum Stand 14. Dezember in der bisherigen Saison in den Stadien. Wie bewerten Sie die Zahl?

Damit stehen wir an der Spitze aller fünf Regionalligen in Deutschland, es zeigt die Qualität der Liga. Die vielen Traditionsvereine in der Staffel und die Derbys locken die Zuschauer an.

Zuzüglich zu den Zuschauern im Stadion überträgt "Ostsport" als Vermarkter die Partien der Regionalliga Nordost. Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit und welche Potenziale sehen Sie noch?

Wir stellen zusammen qualitativ hochwertige Übertragungen auf die Beine. Die Inhalte der Regionalliga haben diese Saison schon 19 Millionen Klicks gebracht. Es war damals die richtige Entscheidung, mit Ostsport die Partnerschaft einzugehen. Wir hoffen, dass dadurch die Bekanntheit der Vereine gesteigert wird und Sponsoren gewinnen werden können. Wir wollen in Zukunft in die Breite gehen und noch weiter mit anderen Medien zusammenarbeiten. Wir sind damals ein Stück weit Risiko eingegangen, haben nun aber einen schönen eigenen Regionalliga-Sender.

Die jetzigen Zwischenfälle in Cottbus oder Zwickau verurteile ich und bin zutiefst entsetzt, wieviel Zerstörungswut diese Idioten aufbringen. Hermann Winkler zu den Fanausschreitungen in der Regionalliga Nordost

Zuletzt meldeten Vereine wie etwa Energie Cottbus oder auch der FSV Zwickau Zerstörungswut der Gästefans und Schäden von zehntausenden Euros. Wie schätzen Sie diese Entwicklung auf den Rängen ein?

Es ist leider in ganz Fußballdeutschland so, dass solche Vorfälle zunehmen, wie auch die Partien Frankfurt gegen Stuttgart oder Rostock gegen Schalke zeigen. Wir haben am 14. Spieltag in unserer Regionalliga Nordost ein Zeichen gesetzt und mit allen Vereinen eine Resolution für einen gewaltfreien Fußball in die Stadien getragen. Die jetzigen Zwischenfälle in Cottbus oder Zwickau verurteile ich und bin zutiefst entsetzt, wieviel Zerstörungswut diese Idioten - ich würde sie nicht als Fans betiteln - aufbringen. Diese gefährden unseren Fußball gleich doppelt. Erstens werden die Vereine finanziell belastet und die vielen Ehrenamtler in den Klubs sind nicht mehr bereit, dafür Woche für Woche den Sport zu organisieren. Es ist aber ein gesamtgesellschaftliches Frustproblem, welches sich in den Stadien entlädt. Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, dennoch sage ich deutlich, die Verfehlungen gescheiterter Politik dürfen nicht durch Anfeindungen oder Gewalt in unsere Stadien getragen werden.

Sie wurden beim Verbandstag im November 2022 für vier Jahre als NOFV-Präsident gewählt. Wie sehen Sie ihre ersten 13 Monate?

Es war ein erfolgreiches Jahr. Es ist uns in allen Spielklassen eine Steigerung der Zuschauerzahlen gelungen. Zudem haben wir die Corona-Delle finanziell und strukturell überwunden. Nach wie vor macht mir die Arbeit großen Spaß.

Was sind die Ziele und Aufgaben für die nächsten drei Jahre?

Es wäre schön, wenn wir die Regionalliga der Herren stabilisieren und die Vereine nicht jede Saison im finanziellen Bereich ums Überleben kämpfen müssen. Bei den Frauen möchte ich gerne noch eine Schippe drauflegen. Zudem gilt es in den neu geschaffenen Nachwuchs-Bundesligen auch Amateurvereine aus dem Nordosten zu platzieren. Dazu gilt es aber auch, dass die Nachwuchsspieler Perspektiven für den Männerbereich bekommen.

Interview: Matthias Schütt