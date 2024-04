NOFV führt vierten Offiziellen in der Regionalliga Nordost ein

Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) führt in der Regionalliga Nordost für die restliche Saison den vierten Offiziellen bei ausgewählten Partien im Aufstiegsrennen ein.

In Liga 1 bis 3 gang und gäbe: nun soll der vierte Offizielle auch in der Regionalliga Nordost bei speziellen Partien zum Einsatz kommen. IMAGO/Michael Weber

Mehr zur Regionalliga Nordost News

Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistik

Für die restliche Spielzeit wird es in der Regionalliga Nordost einen vierten Offiziellen "bei ausgewählten Spielen" im Rennen um den Drittliga-Aufstieg geben. Dies teilte der NOFV am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Erstmals zum Einsatz wird die Schiedsrichterverstärkung am Spielfeldrand am Freitagabend beim Top-Spiel zwischen Energie Cottbus und dem Greifswalder FC kommen.

Mit der Einführung reagiert der Verband auf die "Vorkommnisse und Entwicklungen in den letzten Wochen". Weiter schreibt der NOFV in seiner Meldung: "Ziel ist es, die Schiedsrichter und deren Assistenten bei der Wahrnehmung von besonders schwierigen Aufgaben bei diesen Spielen zu unterstützen." Des Weiteren würde die aktuelle Statistik zeigen, "dass ein deutlicher Anstieg disziplinarischer Verfehlungen von Teamoffiziellen feststellbar ist". Dementsprechend sei laut NOFV zu erwarten, "dass in relevanten Spielen die Emotionen besonders hoch sein werden".

In diesen Fällen, schlussfolgert der Verband, sei es für Schiedsrichter-Teams präventiv sinnvoll, einen zusätzlichen vierten Offiziellen an der Seite zu wissen. Dieser könne noch vor der Entstehung von Konfliktsituationen entlastend und beruhigend in der Kommunikation mit Trainern, Teamoffiziellen und Ersatzspielern eingreifen. "Ebenso wird er den Teamoffiziellen der jeweiligen Mannschaften als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und kann somit präventiv einwirken."

"Entwicklungen Rechnung tragen"

Uwe Dietrich, Vorsitzender des Spielausschusses, spricht von einer "vorbeugenden und beruhigenden Begleitung am Spielfeldrand". Dies sei ein Novum in der Geschichte der Regionalliga Nordost, das den Entwicklungen der Liga Rechnung trage.

Auch für Udo Penßler-Beyer, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses, sei diese Maßnahme folgerichtig und trage den Anforderungen der Schiedsrichter, insbesondere in diesen Spielen, in denen es um den Auf- und Abstieg geht, Rechnung. Er ist sich sicher: "Der vierte Offizielle wird zu einem fairen und respektvollen Miteinander beitragen."

Finanziell belasten wird der vierte Schiedsrichter die Kassen der Vereine übrigens nicht. Die Kosten wird der NOFV tragen.