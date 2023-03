Nörl rast zur Führung im Gesamtweltcup

Snowboardcrosser Martin Nörl hat seinen sechsten Weltcup-Sieg gefeiert und damit auch die Führung im Gesamtklassement übernommen.

Durfte auch in Veysonnaz jubeln: Martin Nörl, hier bei der WM in Bakuriani. IMAGO/GEPA pictures

Der 29-Jährige gewann in Veysonnaz in der Schweiz am Donnerstag vor dem Spanier Alvaro Romero und dem Italiener Lorenzo Sommariva. Nachdem er sich bereits im vergangenen Winter den Gesamtweltcup gesichert hatte, reist der Landshuter wieder mit besten Aussichten zum Saisonfinale.

"Ich bin wirklich müde, es war anstrengend heute", sagte Nörl. Die Freude über den zweiten Saisonerfolg sei aber groß, sagte der WM-Zweite. Das Rennen in Veysonnaz sei ein Klassiker.

Bankes verlängert Serie bei den Frauen

Bei den Frauen feierte die im Gesamtklassement führende Britin Charlotte Bankes ihren fünften Sieg in Serie. Die einzige deutsche Starterin, Jana Fischer, wurde Zehnte. Die abschließenden Wettbewerbe des Winters finden vom 24. bis 26. März in Kanada statt.