Noel fährt furios zu Gold - Straßer wird Siebter und blickt auf die Bayern

Die deutschen Alpinen bleiben nach Rang sieben von Linus Straßer weiter ohne Edelmetall, rund zwei Zehntelsekunden fehlten dem Münchner zu Bronze. Gold geht an den Franzosen Clement Noel vor Johannes Strolz und Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag.

Kritischer Blick, dennoch zufrieden mit der Leistung: Linus Straßer. AFP via Getty Images

Linus Straßer hat bei den Winterspielen in China eine Medaille im Slalom verpasst. Der 29-Jährige hatte am Ende in Yanqing 0,93 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich und wurde Siebter. "Der beste Slalomläufer hat gewonnen", sagte ARD-Experte Felix Neureuther nach Rennende über den Triumphator und "verdienten Olympiasieger".

"Ich kann mir eigentlich nichts vorwerfen, ich habe es wirklich probiert und Gas gegeben", kommentierte Straßer unterdessen seine Leistung im Zielbereich. Nach einer "sehr guten Fahrt" im ersten Durchgang war sein Plan eigentlich, im finalen Lauf "das Gasrädchen noch ein bisschen mehr aufzudrehen". Einige Wackler verhinderten letztlich den Sprung aufs Podest. "Es war ein bisschen zu unruhig und dann hier und da paar kleine Fehler, am Schluss ist es relativ knapp", sagte Straßer. "Es ist ein bisschen schade, aber trotzdem gehe ich hier erhobenen Hauptes vom Platz. Es hat nicht sollen sein."

Man verliert in der Regel öfter, als dass man gewinnt - außer vielleicht die Bayern. Linus Straßer (1860 München)

Nach dem ersten Lauf hatte Schladming-Sieger Straßer noch sehr aussichtsreich im engen Vorderfeld auf Rang fünf gelegen. So richtig enttäuscht war der DSV-Technikspezialist nicht. "Man verliert in der Regel öfter, als dass man gewinnt - außer vielleicht die Bayern", sagte der für 1860 München fahrende Straßer in der ARD.

Strolz bestätigt Adelboden-Erfolg

Silber ging an den Österreicher Johannes Strolz, der in der Kombination Gold geholt hatte und nach Durchgang eins noch führte. Der Sohn von Olympiasieger Hubert Strolz bestätigte damit auch seinen Slalomerfolg von Adelboden in diesem Winter. Nächstbester ÖSV-Athlet war Marco Schwarz als 17., Manuel Feller und Mario Matt schieden im ersten bzw. zweiten Durchgang aus.

Bronze gewann derweil Sebastian Foss-Solevaag, dessen Landsmann Henrik Kristoffersen im finalen Lauf patzte und auf den Blechrang abrutschte - noch vor den beiden Schweizern Loic Meillard und Daniel Yule.

Auf Norweger Foss-Solevaag hatte Straßer letztlich nur 0,23 Sekunden Rückstand. Alexander Schmid aus Fischen im Allgäu wurde 19., Julian Rauchfuß schied nach einem Fahrfehler aus.

Damit bleiben die Alpinen des Deutschen Skiverbandes bei diesen Spielen weiter ohne Edelmetall. Bei den Frauen waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt als jeweils Vierte knapp gescheitert.

Die bislang letzte Medaille bei Olympischen Spielen hatte 2014 in Sotschi Viktoria Rebensburg mit Bronze im Riesenslalom gewonnen. Die letzte Chance auf Edelmetall haben die deutschen Alpinen am Samstag: Im Team-Wettbewerb, in dem sie bei der WM Bronze gewonnen hatten, sind sie allerdings nur Außenseiter.

Slalom-Endstand nach 2 Läufen

Gold: Clement Noel (Frankreich) 1:44,09 Min. (54,30 Sek./49,79 Sek.)

Silber: Johannes Strolz (Österreich) +0,61 Sek. (53,92/50,78)

Bronze: Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen) +0,70 (53,98/50,81)

4. Henrik Kristoffersen (Norwegen) +0,79 (53,94/50,94); 5. Loic Meillard (Schweiz) +0,80 (54,22/50,67); 6. Daniel Yule (Schweiz) +0,86 (55,06/49,89); 7. Linus Straßer (München) +0,93 (54,25/50,77); 8. Giuliano Razzoli (Italien) +0,96 (54,79/50,26); 9. Albert Popov (Bulgarien) +1,06 (54,62/50,53); 10. Alexander Khoroshilov (Russisches Olymp. Komitee) +1,08 (54,63/50,54); ... 19. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) +2,94 (55,95/51,08); Julian Rauchfuss (Mindelheim) ausgeschieden (-/-)

Der Ticker zum Nachlesen