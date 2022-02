Noel fährt furios zu Gold - Straßer rutscht ab auf Platz sieben

Die deutschen Alpinen bleiben nach Rang sieben von Linus Straßer weiter ohne Edelmetall, rund zwei Zehntelsekunden fehlten dem Münchner zu Bronze. Gold geht an den Franzosen Clement Noel vor Johannes Strolz und Weltmeister Sebastian Foss Solevag.

Kritischer Blick, dennoch zufrieden mit der Leistung: Linus Straßer. AFP via Getty Images

Linus Straßer hat bei den Winterspielen in China eine Medaille im Slalom verpasst. Der 29-Jährige hatte am Ende in Yanqing 0,93 Sekunden Rückstand auf Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich und wurde Siebter. "Der beste Slalomläufer hat gewonnen", sagte ARD-Experte Felix Neureuther nach Rennende über den Triumphator und "verdienten Olympiasieger".

Nach dem ersten Lauf hatte der für 1860 München fahrende Schladming-Sieger Straßer noch sehr aussichtsreich im engen Vorderfeld auf Rang fünf gelegen.

Silber ging an den Österreicher Johannes Strolz, der in der Kombination Gold geholt hatte und nach Durchgang eins noch führte. Bronze gewann Sebastian Foss-Solevaag. Auf den Norweger hatte Straßer 0,23 Sekunden Rückstand. Alexander Schmid aus Fischen im Allgäu wurde 19., Julian Rauchfuß schied nach einem Fahrfehler aus.

Damit bleiben die Alpinen des Deutschen Skiverbandes bei diesen Spielen weiter ohne Edelmetall. Bei den Frauen waren Lena Dürr im Slalom und Kira Weidle in der Abfahrt als jeweils Vierte knapp gescheitert.

Die bislang letzte Medaille bei Olympischen Spielen hatte 2014 in Sotschi Viktoria Rebensburg mit Bronze im Riesenslalom gewonnen. Die letzte Chance auf Edelmetall haben die deutschen Alpinen am Samstag: Im Team-Wettbewerb, in dem sie bei der WM Bronze gewonnen hatten, sind sie allerdings nur Außenseiter.

Slalom-Endstand nach 2 Läufen

Gold: Clement Noel (Frankreich) 1:44,09 Min. (54,30 Sek./49,79 Sek.)

Silber: Johannes Strolz (Österreich) +0,61 Sek. (53,92/50,78)

Bronze: Sebastian Foss-Solevaag (Norwegen) +0,70 (53,98/50,81)

4. Henrik Kristoffersen (Norwegen) +0,79 (53,94/50,94); 5. Loic Meillard (Schweiz) +0,80 (54,22/50,67); 6. Daniel Yule (Schweiz) +0,86 (55,06/49,89); 7. Linus Straßer (München) +0,93 (54,25/50,77); 8. Giuliano Razzoli (Italien) +0,96 (54,79/50,26); 9. Albert Popov (Bulgarien) +1,06 (54,62/50,53); 10. Alexander Khoroshilov (Russisches Olymp. Komitee) +1,08 (54,63/50,54); ... 19. Alexander Schmid (Fischen im Allgäu) +2,94 (55,95/51,08); Julian Rauchfuss (Mindelheim) ausgeschieden (-/-)

Der Ticker zum Nachlesen